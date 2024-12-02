Стало известна причина смерти детей в Красноярском крае

Следственный комитет (СК) России обнародовал результаты экспертизы, проведенной после инцидента, в результате которого в Красноярском крае погибло четверо детей. Причиной их смерти стало отравление инсектицидным средством.
«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом», — сообщает СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Экспертиза показала, что инсектицидное средство попало в организм детей.
Трагедия в селе Красная Сопка произошла в конце сентября. Семья, в том числе четверо детей, по данным СУ СК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Четверо детей погибли.
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