Стало известна причина смерти детей в Красноярском крае

Причиной гибели детей под Красноярском стало неправильное применение дихлофоса
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Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом
Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом Фото:

Следственный комитет (СК) России обнародовал результаты экспертизы, проведенной после инцидента, в результате которого в Красноярском крае погибло четверо детей. Причиной их смерти стало отравление инсектицидным средством. 

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом», — сообщает СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Экспертиза показала, что инсектицидное средство попало в организм детей. 

Трагедия в селе Красная Сопка произошла в конце сентября. Семья, в том числе четверо детей, по данным СУ СК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Четверо детей погибли.

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Следственный комитет (СК) России обнародовал результаты экспертизы, проведенной после инцидента, в результате которого в Красноярском крае погибло четверо детей. Причиной их смерти стало отравление инсектицидным средством.  «Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом», — сообщает СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Экспертиза показала, что инсектицидное средство попало в организм детей.  Трагедия в селе Красная Сопка произошла в конце сентября. Семья, в том числе четверо детей, по данным СУ СК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Четверо детей погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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