Владелец известного бренда водки подал на банкротство в США

Американское подразделение компании Stoli Group, известной брендами водки Stoli (ранее — «Столичная», прим. URA.RU) и бурбона Kentucky Owl, подало заявление о банкротстве в США. Долговые обязательства подразделения составляют более от 50 до 100 миллионов долларов при доходе около 100 миллионов.
«Американское подразделение Stoli Group, владеющее водкой Stoli и бурбоном Kentucky Owl, объявило о банкротстве», — сообщили в американском издании Bloomberg со ссылкой на судебные документы, в которых также отмечается, что «компания испытывает финансовые трудности». Там отметили, что компания подала на банкротство в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве США. Это позволяет ей продолжать деятельность, пока она разрабатывает план реструктуризации долга и расчетов с кредиторами.
По информации издания, активы американского подразделения Stoli Group оцениваются более чем в 100 миллионов долларов, тогда как общие обязательства колеблются в пределах 50-100 миллионов долларов. Владелец компании SPI Group, которому и принадлежит Stoli — российский миллиардер Юрий Шефлер, он занимает 86-е место в рейтинге Forbes за 2024 год, его состояние на 2 декабря оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
Бренд водки «Столичная» был продан SPI Group в конце 90-х годов. Эта компания выкупила целый ряд советских брендов и предприятий и занимается их дистрибуцией. В марте 2022 года эта компания изменила название Stolichnaya на Stoli в качестве ответа на спецоперацию России на Украине.
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