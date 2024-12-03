В Екатеринбурге из студентов будут готовить военных медиков

В университете Екатеринбурга предложили воскресить кафедру военной медицины

03 декабря 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Авторы идеи предложили вернуть в УГМУ кафедру военной медицины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) необходимо воссоздать кафедру военной медицины, которая семь лет назад была обобщена с кафедрой кожных и венерических болезней. С такой инициативой выступили три статусных екатеринбуржца: доктора медицинских наук Кирилл Бердюгин и Игорь Борзунов, а также председатель общественной организации «Боевое братство» Владимир Мезенцев. Они объяснили URA.RU, почему считают это важным. Новость по теме Как работают военные медики на передовой. Видео «В настоящее время созрела необходимость реформирования системы обучения военной медицине, что обусловлено уроками, полученными в ходе СВО. Страна остро нуждается в специалистах военной медицины… Более того, с учетом сложной международной и геополитической ситуации существует необходимость подготовки данных кадров», — так начинается документ-обоснование, который в ближайшее время ляжет на стол свердловского главы минздрава Андрея Карлова. Копия имеется в распоряжении URA.RU. Авторы отмечают, что в УГМУ ситуация с военной медициной «катастрофическая». В 2018 году руководство вуза затеяло реформу и военную кафедру присоединило к другой — кожно-венерологической. «То есть даже не к хирургии, не к терапии и не травматологии! Где герпес, и где последствия минно-взрывной травмы?! Это как глумливое вредительство, худший из известных примеров реорганизации, и позиция администрации УГМУ за более чем два года ведения СВО не изменилась», — поделился мнением замдиректора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор РАН Кирилл Бердюгин. В УГМУ могут вернуть кафедру военной медицины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он и его единомышленники предложили готовить на базе университета военных медиков — офицеров запаса. Проучившись шесть лет по дисциплине «Лечебное дело в наземных войсках», они получат звание лейтенанта медицинской службы запаса, будут освобождены от срочной службы и попадут в мобилизационный резерв страны. По желанию выпускники — парни и девушки — смогут поступить на службу по контракту. Эта реформа требует лишь административного потенциала, поскольку база для обучения в Екатеринбурге имеется: военный госпиталь, госпиталь Росгвардии, поликлиника МВД и центр медицины катастроф. Сейчас страна остро нуждается в военных врачах, считают инициаторы Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Более того, сейчас есть люди, которые могли на личном опыте бы это рассказать, волонтеры, которые побывали в зоне СВО и умеют оказывать помощь. Ведь студенты даже в лучшие времена не знали как наложить жгут, а сейчас это архиважно. Это сейчас спецоперация, а если какой-то глобальный конфликт случится? Тогда же нужны будут тысячи врачей!» — считает Бердюгин. С ним солидарен и Мезенцев, ветеран Афганистана. По его выражению, кафедру военной медицины в УГМУ должны были создать «вчера». «Военный медик — это более подготовленный человек, с дополнительными знаниями. Даже на гражданке такой специалист будет цениться выше, чем простой врач — потому что он готов к внештатными чрезвычайным ситуациям, которых хватает и в мирное время», — заявил десантник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) необходимо воссоздать кафедру военной медицины, которая семь лет назад была обобщена с кафедрой кожных и венерических болезней. С такой инициативой выступили три статусных екатеринбуржца: доктора медицинских наук Кирилл Бердюгин и Игорь Борзунов, а также председатель общественной организации «Боевое братство» Владимир Мезенцев. Они объяснили URA.RU, почему считают это важным. «В настоящее время созрела необходимость реформирования системы обучения военной медицине, что обусловлено уроками, полученными в ходе СВО. Страна остро нуждается в специалистах военной медицины… Более того, с учетом сложной международной и геополитической ситуации существует необходимость подготовки данных кадров», — так начинается документ-обоснование, который в ближайшее время ляжет на стол свердловского главы минздрава Андрея Карлова. Копия имеется в распоряжении URA.RU. Авторы отмечают, что в УГМУ ситуация с военной медициной «катастрофическая». В 2018 году руководство вуза затеяло реформу и военную кафедру присоединило к другой — кожно-венерологической. «То есть даже не к хирургии, не к терапии и не травматологии! Где герпес, и где последствия минно-взрывной травмы?! Это как глумливое вредительство, худший из известных примеров реорганизации, и позиция администрации УГМУ за более чем два года ведения СВО не изменилась», — поделился мнением замдиректора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор РАН Кирилл Бердюгин. Он и его единомышленники предложили готовить на базе университета военных медиков — офицеров запаса. Проучившись шесть лет по дисциплине «Лечебное дело в наземных войсках», они получат звание лейтенанта медицинской службы запаса, будут освобождены от срочной службы и попадут в мобилизационный резерв страны. По желанию выпускники — парни и девушки — смогут поступить на службу по контракту. Эта реформа требует лишь административного потенциала, поскольку база для обучения в Екатеринбурге имеется: военный госпиталь, госпиталь Росгвардии, поликлиника МВД и центр медицины катастроф. «Более того, сейчас есть люди, которые могли на личном опыте бы это рассказать, волонтеры, которые побывали в зоне СВО и умеют оказывать помощь. Ведь студенты даже в лучшие времена не знали как наложить жгут, а сейчас это архиважно. Это сейчас спецоперация, а если какой-то глобальный конфликт случится? Тогда же нужны будут тысячи врачей!» — считает Бердюгин. С ним солидарен и Мезенцев, ветеран Афганистана. По его выражению, кафедру военной медицины в УГМУ должны были создать «вчера». «Военный медик — это более подготовленный человек, с дополнительными знаниями. Даже на гражданке такой специалист будет цениться выше, чем простой врач — потому что он готов к внештатными чрезвычайным ситуациям, которых хватает и в мирное время», — заявил десантник.