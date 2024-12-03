В Екатеринбурге из студентов будут готовить военных медиков

В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) необходимо воссоздать кафедру военной медицины, которая семь лет назад была обобщена с кафедрой кожных и венерических болезней. С такой инициативой выступили три статусных екатеринбуржца: доктора медицинских наук Кирилл Бердюгин и Игорь Борзунов, а также председатель общественной организации «Боевое братство» Владимир Мезенцев. Они объяснили URA.RU, почему считают это важным.
«В настоящее время созрела необходимость реформирования системы обучения военной медицине, что обусловлено уроками, полученными в ходе СВО. Страна остро нуждается в специалистах военной медицины… Более того, с учетом сложной международной и геополитической ситуации существует необходимость подготовки данных кадров», — так начинается документ-обоснование, который в ближайшее время ляжет на стол свердловского главы минздрава Андрея Карлова. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
Авторы отмечают, что в УГМУ ситуация с военной медициной «катастрофическая». В 2018 году руководство вуза затеяло реформу и военную кафедру присоединило к другой — кожно-венерологической. «То есть даже не к хирургии, не к терапии и не травматологии! Где герпес, и где последствия минно-взрывной травмы?! Это как глумливое вредительство, худший из известных примеров реорганизации, и позиция администрации УГМУ за более чем два года ведения СВО не изменилась», — поделился мнением замдиректора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор РАН Кирилл Бердюгин.
Он и его единомышленники предложили готовить на базе университета военных медиков — офицеров запаса. Проучившись шесть лет по дисциплине «Лечебное дело в наземных войсках», они получат звание лейтенанта медицинской службы запаса, будут освобождены от срочной службы и попадут в мобилизационный резерв страны. По желанию выпускники — парни и девушки — смогут поступить на службу по контракту. Эта реформа требует лишь административного потенциала, поскольку база для обучения в Екатеринбурге имеется: военный госпиталь, госпиталь Росгвардии, поликлиника МВД и центр медицины катастроф.
Сейчас страна остро нуждается в военных врачах, считают инициаторы
«Более того, сейчас есть люди, которые могли на личном опыте бы это рассказать, волонтеры, которые побывали в зоне СВО и умеют оказывать помощь. Ведь студенты даже в лучшие времена не знали как наложить жгут, а сейчас это архиважно. Это сейчас спецоперация, а если какой-то глобальный конфликт случится? Тогда же нужны будут тысячи врачей!» — считает Бердюгин.
С ним солидарен и Мезенцев, ветеран Афганистана. По его выражению, кафедру военной медицины в УГМУ должны были создать «вчера». «Военный медик — это более подготовленный человек, с дополнительными знаниями. Даже на гражданке такой специалист будет цениться выше, чем простой врач — потому что он готов к внештатными чрезвычайным ситуациям, которых хватает и в мирное время», — заявил десантник.
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В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) необходимо воссоздать кафедру военной медицины, которая семь лет назад была обобщена с кафедрой кожных и венерических болезней. С такой инициативой выступили три статусных екатеринбуржца: доктора медицинских наук Кирилл Бердюгин и Игорь Борзунов, а также председатель общественной организации «Боевое братство» Владимир Мезенцев. Они объяснили URA.RU, почему считают это важным. «В настоящее время созрела необходимость реформирования системы обучения военной медицине, что обусловлено уроками, полученными в ходе СВО. Страна остро нуждается в специалистах военной медицины… Более того, с учетом сложной международной и геополитической ситуации существует необходимость подготовки данных кадров», — так начинается документ-обоснование, который в ближайшее время ляжет на стол свердловского главы минздрава Андрея Карлова. Копия имеется в распоряжении URA.RU. Авторы отмечают, что в УГМУ ситуация с военной медициной «катастрофическая». В 2018 году руководство вуза затеяло реформу и военную кафедру присоединило к другой — кожно-венерологической. «То есть даже не к хирургии, не к терапии и не травматологии! Где герпес, и где последствия минно-взрывной травмы?! Это как глумливое вредительство, худший из известных примеров реорганизации, и позиция администрации УГМУ за более чем два года ведения СВО не изменилась», — поделился мнением замдиректора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор РАН Кирилл Бердюгин. Он и его единомышленники предложили готовить на базе университета военных медиков — офицеров запаса. Проучившись шесть лет по дисциплине «Лечебное дело в наземных войсках», они получат звание лейтенанта медицинской службы запаса, будут освобождены от срочной службы и попадут в мобилизационный резерв страны. По желанию выпускники — парни и девушки — смогут поступить на службу по контракту. Эта реформа требует лишь административного потенциала, поскольку база для обучения в Екатеринбурге имеется: военный госпиталь, госпиталь Росгвардии, поликлиника МВД и центр медицины катастроф. «Более того, сейчас есть люди, которые могли на личном опыте бы это рассказать, волонтеры, которые побывали в зоне СВО и умеют оказывать помощь. Ведь студенты даже в лучшие времена не знали как наложить жгут, а сейчас это архиважно. Это сейчас спецоперация, а если какой-то глобальный конфликт случится? Тогда же нужны будут тысячи врачей!» — считает Бердюгин. С ним солидарен и Мезенцев, ветеран Афганистана. По его выражению, кафедру военной медицины в УГМУ должны были создать «вчера». «Военный медик — это более подготовленный человек, с дополнительными знаниями. Даже на гражданке такой специалист будет цениться выше, чем простой врач — потому что он готов к внештатными чрезвычайным ситуациям, которых хватает и в мирное время», — заявил десантник.