Адвокаты Юревича обжаловали решение об аресте его счетов на 18 млрд

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Юревич. Челябинск, юревич михаил
Адвокаты Михаила Юревича против ареста его счетов Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича направили две жалобы на решение Центрального райсуда Челябинска об аресте счетов, принадлежащих Юревичу и другим ответчикам, на 18 млрд рублей. Это следует из материалов на сайте суда.

«Поступили две жалобы. Одна из них направлена представителем ответчика, вторая — ответчиком», — говорится на сайте суда.

В середине ноября генпрокуратура подала в Центральный райсуд Челябинска иск к семьям бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова на 18 миллиардов рублей. Речь идет о взыскании дивидендов и прибыли за 20 лет, полученных от холдинга «Макфа. По мнению надзорного ведомства, эти деньги имеют коррупционное происхождение.

В числе ответчиков по делу сам Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, бывшие супруги Кристина и Оксана. А также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев. В общей сложности — 13 человек.

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Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича направили две жалобы на решение Центрального райсуда Челябинска об аресте счетов, принадлежащих Юревичу и другим ответчикам, на 18 млрд рублей. Это следует из материалов на сайте суда. «Поступили две жалобы. Одна из них направлена представителем ответчика, вторая — ответчиком», — говорится на сайте суда. В середине ноября генпрокуратура подала в Центральный райсуд Челябинска иск к семьям бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова на 18 миллиардов рублей. Речь идет о взыскании дивидендов и прибыли за 20 лет, полученных от холдинга «Макфа. По мнению надзорного ведомства, эти деньги имеют коррупционное происхождение. В числе ответчиков по делу сам Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, бывшие супруги Кристина и Оксана. А также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев. В общей сложности — 13 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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