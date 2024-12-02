Адвокаты Юревича обжаловали решение об аресте его счетов на 18 млрд

02 декабря 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Адвокаты Михаила Юревича против ареста его счетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича направили две жалобы на решение Центрального райсуда Челябинска об аресте счетов, принадлежащих Юревичу и другим ответчикам, на 18 млрд рублей. Это следует из материалов на сайте суда. «Поступили две жалобы. Одна из них направлена представителем ответчика, вторая — ответчиком», — говорится на сайте суда. В середине ноября генпрокуратура подала в Центральный райсуд Челябинска иск к семьям бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова на 18 миллиардов рублей. Речь идет о взыскании дивидендов и прибыли за 20 лет, полученных от холдинга «Макфа. По мнению надзорного ведомства, эти деньги имеют коррупционное происхождение. В числе ответчиков по делу сам Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, бывшие супруги Кристина и Оксана. А также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев. В общей сложности — 13 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича направили две жалобы на решение Центрального райсуда Челябинска об аресте счетов, принадлежащих Юревичу и другим ответчикам, на 18 млрд рублей. Это следует из материалов на сайте суда. «Поступили две жалобы. Одна из них направлена представителем ответчика, вторая — ответчиком», — говорится на сайте суда. В середине ноября генпрокуратура подала в Центральный райсуд Челябинска иск к семьям бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова на 18 миллиардов рублей. Речь идет о взыскании дивидендов и прибыли за 20 лет, полученных от холдинга «Макфа. По мнению надзорного ведомства, эти деньги имеют коррупционное происхождение. В числе ответчиков по делу сам Юревич, его отец Валерий, мать Наталья, сын Александр, бывшие супруги Кристина и Оксана. А также Белоусов, его жена Ирина, теща Маргарита Бутакова, дочь Виктория и зять Максим Чигинцев. В общей сложности — 13 человек.