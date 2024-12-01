В вотчине «Лукойла» закрыли все школы на карантин и запретили массовые мероприятия

В городе Урай (ХМАО), одном из опорных городов нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», запретили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости среди жителей. С 4 декабря на карантин закроются все школы, учреждения дополнительного образования и клубы, сообщила администрация города на официальном сайте.
«Уважаемые урайцы, информируем вас о том, что в связи с увеличением числа заболевших с 4 по 10 февраля 2024 года в городе будут закрыты школы, УПК, клубные формирования и учреждения дополнительного образования. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий», — говорится в сообщении администрации Урая.
Как уточняется, карантинные меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекций. Руководство города также рекомендовало жителям минимизировать посещение общественных мест.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани закрыли все школы на карантин. Постановление о переводе на дистант подписал глава города Иван Ямашев.
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