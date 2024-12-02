Чиновница мэрии Нижневартовска уволилась на фоне коррупционного скандала

На фоне жалоб на конфликт интересов из администрации Нижневартовска уволилась сотрудница департамента ЖКХ Юлия Калинина. Оказалось, что родственники чиновницы неоднократно выигрывали госконтракты в сфере пассажирских перевозок. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Калинина занимала должность в транспортном отделе департамента. Пока она работала в администрации, контракты заключались с директором местного транспортного предприятия ПАТП-1 Геннадием Калининым и индивидуальным предпринимателем, который также занимался перевозками, Сергеем Калининым. Аффилированная взаимосвязь была установлена в ходе разбирательства. После этого Калинина уволилась из мэрии», — сообщил источник.
В администрации города сообщили, что на данный момент Калинина больше не работает в мэрии. «Калинина Юлия не состоит в трудовых отношениях с администрацией города Нижневартовска», — сообщили URA.RU в администрации города. В ПАТП-1 был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что суд пересмотрит уголовное дело экс-главы поселка Барсово Вячеслава Позднякова, которого обвинили в халатности. Однако прокуратура не согласилась с решением освободить Позднякова от ответственности и подала апелляцию.
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