28 ноября 2024

Суд пересмотрит дело скандального экс-мэра из ХМАО

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Прокурор не согласился с решением суда освободить Позднякова от уголовной ответственности
Прокурор не согласился с решением суда освободить Позднякова от уголовной ответственности Фото:

Суд в ХМАО пересмотрит уголовное дело экс-главы поселка Барсово Вячеслава Позднякова. Бывшего мэра обвинили в халатности из-за ветхого дома, который он оставил без внимания и подверг жильцов опасности. Прокурор с решением суда освободить Позднякова от ответственности не согласился и подал апелляцию.

«Суд первой инстанции прекратил уголовное дело за непричастностью к совершению преступления. Гособвинитель не согласился с вынесенным решением и внес апелляционное представление. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и отменил незаконное постановление. Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в ином составе суда», — сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале.

На Позднякова завели уголовное дело из-за того, что тот не принял мер по признанию одного из домов в Барсово аварийным. К тому же, экс-глава поселения допустил угрозу жизни югорчан, проживающих в том доме.

Весной 2023 года экс-глава Барсово Поздняков не смог оспорить решение суда об отставке. Судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы Позднякова в подведомственное мэрии учреждение и его помощи ей в жилищном вопросе. Кроме того, его подозревали в нецелевом расходовании бюджетных средств.

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Суд в ХМАО пересмотрит уголовное дело экс-главы поселка Барсово Вячеслава Позднякова. Бывшего мэра обвинили в халатности из-за ветхого дома, который он оставил без внимания и подверг жильцов опасности. Прокурор с решением суда освободить Позднякова от ответственности не согласился и подал апелляцию. «Суд первой инстанции прекратил уголовное дело за непричастностью к совершению преступления. Гособвинитель не согласился с вынесенным решением и внес апелляционное представление. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и отменил незаконное постановление. Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в ином составе суда», — сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале. На Позднякова завели уголовное дело из-за того, что тот не принял мер по признанию одного из домов в Барсово аварийным. К тому же, экс-глава поселения допустил угрозу жизни югорчан, проживающих в том доме. Весной 2023 года экс-глава Барсово Поздняков не смог оспорить решение суда об отставке. Судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы Позднякова в подведомственное мэрии учреждение и его помощи ей в жилищном вопросе. Кроме того, его подозревали в нецелевом расходовании бюджетных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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