01 декабря 2024

Рейс из Дубая в Тюмень задержали на пять часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс прилетит в областную столицу с опозданием в пять часов
Рейс прилетит в областную столицу с опозданием в пять часов Фото:

Рейс авиакомпании ЮТэйр Дубай — Тюмень задержали на пять часов. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс UT 762 Дубай — Тюмень. Прилет по расписанию — 20:30. Расчетное время прибытия 01:50», — указано на сайте аэропорта.

В справочной Рощино сообщили, что самолет из Тюмени в Дубай также вылетел с пятичасовой задержкой. Поэтому и рейс прилетит с опозданием.

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Рейс авиакомпании ЮТэйр Дубай — Тюмень задержали на пять часов. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс UT 762 Дубай — Тюмень. Прилет по расписанию — 20:30. Расчетное время прибытия 01:50», — указано на сайте аэропорта. В справочной Рощино сообщили, что самолет из Тюмени в Дубай также вылетел с пятичасовой задержкой. Поэтому и рейс прилетит с опозданием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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