Рейс из Дубая в Тюмень задержали на пять часов

Рейс прилетит в областную столицу с опозданием в пять часов
Рейс авиакомпании ЮТэйр Дубай — Тюмень задержали на пять часов. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс UT 762 Дубай — Тюмень. Прилет по расписанию — 20:30. Расчетное время прибытия 01:50», — указано на сайте аэропорта.
В справочной Рощино сообщили, что самолет из Тюмени в Дубай также вылетел с пятичасовой задержкой. Поэтому и рейс прилетит с опозданием.
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