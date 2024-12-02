Россиян с оплаченными путевками перестали пускать в одну из туристических стран

Четырнадцать российских туроператоров обратились к послу Мексики в России Эдуардо Вильегасу Мегиасу с запросом о разъяснении требований для въезда россиян в Мексику. Обращение было вызвано участившимися случаями депортации российских туристов, несмотря на наличие всех необходимых документов и оплаченных туров, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Четырнадцать российских туроператоров, многие из которых входят в Российский союз туриндустрии (РСТ), направили коллективное обращение послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мегиасу с просьбой разъяснить требования к туристам, планирующим поездку в эту страну. Это необходимо для предотвращения участившихся случаев отказов россиянам во въезде количество которых, по данным туркомпаний, достигла 10% потока», — написали на сайте РСТ.
Руководители таких компаний, как «Арт-Тур», «Русский Экспресс», «Карибский клуб», ITM group, «Интурист», ICS Travel, «Квинта тур», ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, «Миракль», «Веселый ветер», «Ванд», «Свои люди», оставили свои подписи под обращением. По словам директора по туризму компании «Карибский клуб» Лады Попело, подобные инциденты регулярно фиксируются на протяжении нескольких лет, причем дела часто доходят до судебных разбирательств, где туристы обычно одерживают победу. Однако особую озабоченность вызывает тот факт, что как посольства, так и мексиканские сервисные компании заявляют о своей непричастности к действиям миграционных служб страны.
«В результате ответственность перекладывается именно на российских туроператоров... Сейчас я собираю в Мексику группу 12 человек на февраль, это дорогая поездка. Если туристов не пропустят, то речь пойдет о возврате порядка шести миллионов рублей за тур, да еще и моральный ущерб взыщут. Возникают вопросы, стоит ли вообще работать с направлением при таких рисках», — отметила Попело.
Руководитель соответствующего отдела в туроператорской компании «Ванд» Ирина Овчинникова подтвердила информацию о том, что несколько дней назад группе российских туристов был отказан во въезде в Мексику. Туристы, которые направлялись в страну в рамках обширной экскурсионной программы, следовали туда через Кубу в составе организованной группы.
В ходе проведения собеседования было принято решение отказать во въезде трем туристам — это была семья с ребенком. Несмотря на наличие гарантийного письма о возвращении туристов обратно в Россию, это не сыграло решающей роли. Представители пограничной службы выразили подозрения в том, что целью их поездки является эмиграция в США.
В ответ на сложившуюся ситуацию представители туриндустрии выражают надежду на скорую встречу с послом и получение четких инструкций относительно необходимых документов и условий для успешного пересечения границы. Также они указывают на проблемы с языковым барьером и процедурой проведения собеседования.
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