Президент Путин отметил бригадира челябинского автозавода «Урал» Чертыкова

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Распоряжение Путина опубликовано на портале правовой информации Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность бригадиру группы ремонтного центра автомобильного завода «Урал» в Челябинской области Дмитрию Чертыкову. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 2 декабря на портале правовой информации.

«Распоряжение Президента Российской Федерации о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность <…> Чертыкову Дмитрию Юревичу — бригадиру группы ремонтного центра технической дирекции акционерного общества «Автомобильный завод «Урал», Челябинская область», — говорится в постановлении.

Автомобильный завод «Урал» в Миассе занимается производством грузовых автомобилей. Завод образован в 1941 году. Первый грузовик ЗИС-5В сошел с конвейера 8 июля 1944 года.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее назвал миасский завод «Урал» флагманом автопрома. Увеличение загрузки на наших флагманских заводах — АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ, «Урал» — позволило перевести отрасль в режим восстановления, цитирует Мантурова пресс-служба правительства.

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность бригадиру группы ремонтного центра автомобильного завода «Урал» в Челябинской области Дмитрию Чертыкову. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 2 декабря на портале правовой информации. «Распоряжение Президента Российской Федерации о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность <…> Чертыкову Дмитрию Юревичу — бригадиру группы ремонтного центра технической дирекции акционерного общества «Автомобильный завод «Урал», Челябинская область», — говорится в постановлении. Автомобильный завод «Урал» в Миассе занимается производством грузовых автомобилей. Завод образован в 1941 году. Первый грузовик ЗИС-5В сошел с конвейера 8 июля 1944 года. Вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее назвал миасский завод «Урал» флагманом автопрома. Увеличение загрузки на наших флагманских заводах — АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ, «Урал» — позволило перевести отрасль в режим восстановления, цитирует Мантурова пресс-служба правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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