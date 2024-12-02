Президент Путин отметил бригадира челябинского автозавода «Урал» Чертыкова

Президент России Владимир Путин объявил благодарность бригадиру группы ремонтного центра автомобильного завода «Урал» в Челябинской области Дмитрию Чертыкову. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 2 декабря на портале правовой информации.
«Распоряжение Президента Российской Федерации о поощрении. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность <…> Чертыкову Дмитрию Юревичу — бригадиру группы ремонтного центра технической дирекции акционерного общества «Автомобильный завод «Урал», Челябинская область», — говорится в постановлении.
Автомобильный завод «Урал» в Миассе занимается производством грузовых автомобилей. Завод образован в 1941 году. Первый грузовик ЗИС-5В сошел с конвейера 8 июля 1944 года.
Вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее назвал миасский завод «Урал» флагманом автопрома. Увеличение загрузки на наших флагманских заводах — АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ, «Урал» — позволило перевести отрасль в режим восстановления, цитирует Мантурова пресс-служба правительства.
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