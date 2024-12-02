РЖД объяснили задержку выхода новых вагонов с заводов

РЖД объяснили причины задержки выхода новых грузовых вагонов с заводов, указав на необходимость соблюдения пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры. Прием вагонов на железнодорожную сеть регулируется строгими критериями для обеспечения бесперебойности и безопасности движения.
«РЖД ведут работу с операторами в части необходимости синхронизации действий по поступлению нового парка на пути общего пользования, заблаговременном направлении уведомлений о сроках и локациях появления данного подвижного состава, его назначении для работы на сети железных дорог», — сообщили в компании РИА Новости. Они отметили, что принимаемые меры по регулировке вагонного парка уже привели к увеличению скорости поездов, снижению задержек и ускорению оборота вагонов.
По данным РЖД, прирост новых вагонов в парке превосходит выбытие устаревшего подвижного состава. За прошедшие шесть лет парк расширился на 254 тысячи вагонов, что составляет увеличение на 22,8%, достигнув отметки в 1 миллион 367 тысяч единиц и продолжает наращивать объемы. Однако, по данным отраслевых научных институтов, текущее количество вагонов превышает максимально допустимые технологические нормативы железнодорожной инфраструктуры на 256 тысяч единиц.
Ранее стало известно, что на заводах по производству вагонов в России скопилось свыше 2,5 тысячи новых грузовых вагонов, которые не могут быть доставлены заказчикам. Причина этого — ограничения, введенные ОАО «Российские железные дороги». Затруднения возникли из-за проблем с регистрацией вагонов на станциях, что необходимо для присвоения им идентификационных номеров.
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