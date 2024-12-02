«Ъ»: российские вагоны нельзя поставить заказчикам из-за РЖД

На российских вагоностроительных заводах накопилось более 2,5 тысяч новых грузовых вагонов, которые не могут быть отправлены заказчикам из-за ограничений, введенных ОАО РЖД. Проблема заключается в сложностях с припиской вагонов к станциям, необходимой для получения идентификационного номера, что приводит к задержкам в поставках.
«Ситуация с каждым днем становится все более критической, поскольку каждый день изготавливаются новые единицы подвижного состава», — заявил исполнительный директор Объединения вагоностроителей Евгений Семенов газете «Коммерсант». Уточняется, что на путях предприятий находится около 2,53 тыс. новых грузовых вагонов, не отправленных заказчикам. Наибольшее количество недоставленных вагонов скопилось на Уралвагонзаводе и других крупных предприятиях.
Семенов также выразил надежду на скорое решение проблемы через диалог с РЖД и возможное привлечение Минтранса для пересмотра или отмены ограничений на приписку вагонов. Он указывает на необходимость увеличения лимитов или полной отмены данного требования, чтобы обеспечить стабильную работу вагоностроительных предприятий.
По информации газеты, нормы приписки утратили свою актуальность в свете развития информационных технологий. Он упомянул, что уже в марте 2010 года в ходе заседания экспертного совета Росжелдора все присутствующие, в том числе представители ОАО «РЖД», пришли к единому мнению о том, что данные правила устарели.
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