Отельеры просят помощи из-за введения турналога в Екатеринбурге

02 декабря 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Собственники отелей не видят поводов для введения турналога (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семь собственников отелей в Екатеринбурге обратились с просьбой о помощи к депутату заксобрания Свердловской области Станиславу Блохину после введения турналога. Он рассказал, что бизнес негативно воспринял решение о налогообложении туристов. «Ко мне обратились семь собственников отелей — это и пять звезд, и две звезды. Они, конечно, все резко негативно и отрицательно отреагировали на введение турналога, попросили помощи. Обычно турналог вводится, когда перегружены города изобилием туристов. У нас собственники отелей этого не чувствуют», — сказал Блохин на пресс-конференции ТАСС. Какая была конкретно просьба у отельеров, депутат не уточнил. По его словам, многие теперь туристы могут поехать в другой город только потому, что там нет налога. «Если бы этот вопрос рассматривался на нашем комитете в заксобрании, я проголосовал бы против, не думая», — отметил Блохин. Введение туристического налога в Екатеринбурге приняли 26 ноября. Он начнет действовать с 1 января 2025-го и будет закладываться в стоимость проживания в отелях. В первый год он составит 1% от налоговой базы (порядка 100 рублей), затем будет увеличиваться и в 2029 году дойдет до 5%. Турналогом не будут облагаться подростки до 18 лет и многодетные семьи. По оценке УФНС, за год нововведения принесут в бюджет города 84,2 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь собственников отелей в Екатеринбурге обратились с просьбой о помощи к депутату заксобрания Свердловской области Станиславу Блохину после введения турналога. Он рассказал, что бизнес негативно воспринял решение о налогообложении туристов. «Ко мне обратились семь собственников отелей — это и пять звезд, и две звезды. Они, конечно, все резко негативно и отрицательно отреагировали на введение турналога, попросили помощи. Обычно турналог вводится, когда перегружены города изобилием туристов. У нас собственники отелей этого не чувствуют», — сказал Блохин на пресс-конференции ТАСС. Какая была конкретно просьба у отельеров, депутат не уточнил. По его словам, многие теперь туристы могут поехать в другой город только потому, что там нет налога. «Если бы этот вопрос рассматривался на нашем комитете в заксобрании, я проголосовал бы против, не думая», — отметил Блохин. Введение туристического налога в Екатеринбурге приняли 26 ноября. Он начнет действовать с 1 января 2025-го и будет закладываться в стоимость проживания в отелях. В первый год он составит 1% от налоговой базы (порядка 100 рублей), затем будет увеличиваться и в 2029 году дойдет до 5%. Турналогом не будут облагаться подростки до 18 лет и многодетные семьи. По оценке УФНС, за год нововведения принесут в бюджет города 84,2 млн рублей.