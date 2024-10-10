Путин делает шаг навстречу Пезешкиану

От первой встречи лидеров России и Ирана зависит, повернет ли Тегеран на Запад

11 октября 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин готовится к первой встрече с новым лидером Ирана Масудом Пезешкианом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин воспользуется визитом в Туркменистан на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», чтобы впервые встретиться с новым лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Эти переговоры, объяснили URA.RU эксперты, для России важны: Пезешкиан — реформист, ориентированный на Запад. Да и внутри самого Ирана в обществе и элитах нет единства на счет дальнейшего развития страны. В отношениях с Москвой все зависит от того, как пройдет первая встреча лидеров. В Ашхабаде в пятницу президенту Путину предстоит выступить на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Посвящено это мероприятие, казалось бы, не совсем политическому событию — 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Но один из афоризмов Фраги вполне применим и к современным реалиям: «Чтоб хитрости лживого друга понять, проверьте, как держит он данное слово». Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан готовится к личному знакомству с Владимиром Путиным Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Globallookpress Путин выступит на форуме, а после, как ранее анонсировал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, у него пройдет ряд двусторонних встреч. В том числе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Это будет их первая личная встреча. В июле Пезешкиан победил на внеочередных президентских выборах, которые были объявлены в связи с гибелью в авиакатастрофе Ибрагима Раиси. Причем победа Пезешкиану досталась нелегко — выборы проходили в два тура. Реформист набрал около 53%, а его соперник, консерватор Саид Джалили — 44%. Путин одним из первых поздравил нового иранского президента с победой: он не только отправил телеграмму, но и созвонился с коллегой. Эксперты уверены, что США не пойдут на налаживание отношений с Ираном Фото: Илья Московец © URA.RU За истекшие с этого дня несколько месяцев произошел ряд событий. Россия объявила о почти полной готовности договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Через какое-то время на полях Генеральной ассамблеи ООН Пезешкиан неожиданно заявил, что он готов сесть за стол переговоров с представителями США и Евросоюза для обсуждения украинского конфликта, и подчеркнул, что Иран «никогда не одобрял России агрессию против Украины». В Кремле на это отреагировали спокойно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал URA.RU, что это «суверенная позиция Ирана», и Россия будет продолжать разъяснять партнерам свою позицию. Конфликт на Ближнем Востоке тоже станет одной из тем переговоров Владимира Путина и Максуда Мезешкиана Фото: Министерство обороны Израиля Важный фактор, который тревожит Россию, касается не только двусторонних отношений, — это эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Пока Иран лишь единожды ответил на провокации Израиля. Однако нет гарантий, что не будет эскалации. Главное для Путина — установить личный контакт с новым лидером Ирана, как это было и с погибшим президентом Раиси, объяснил URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. «Важно понять настроение друг друга, ведь Пезешкиан изначально имел репутацию человека, который настроен на примирение с Западом, с США. Его резкие заявления на полях Генассамблеи ООН — это достаточно тревожный для России сигнал, но в то же время в России понимают, что в Иране идет внутриэлитная борьба между сторонниками восстановления отношений с Западом и радикальными противниками этого. То, что Пезешкиан выиграл выборы с небольшим перевесом, показывает, что и в обществе есть серьезный запрос на восстановление отношений с Западом», — пояснил Родионов. Статья по теме Россия и Иран готовят блокаду Запада Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что несмотря на внутренние противоречия, преемственность во власти по ключевым вопросам в Иране сохраняется, и это важно для России. «Понятно, что мировоззрение нынешнего президента отличается от взглядов на ряд вопросов мировой политики предыдущего президента. Но общий контекст, задачи, которые решает иранское руководство, ключевые подходы сохраняются. Даже при первом знакомстве у Владимира Путина будет возможность отталкиваться от достигнутого уровня взаимоотношений и продолжать дискуссию в рамках той канвы, которая уже сложилась. Никаких неприятных сюрпризов такого рода контакты принести не могут», — убежден парламентарий. По его словам, предстоящие контакты Путина и Пезешкиана должны «зафиксировать состояние отношений между странами на том уровне, на котором они существуют сегодня». «На таких встречах определяется динамика дальнейших связей, коммуникаций. С Ираном у Российской Федерации высокий уровень взаимопонимания, отношения на подъеме. В Иране есть своя дискуссия по многим вопросам, и это не значит, что Иран — это некий монолит, где все чуть ли не строем ходят, как это представляют себе на Западе. Это представления, далекие от реальности», — отметил Новиков. Прежний президент Ирана Ибрагим Раиси имел очень хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Государственной Думы Иранский журналист Хаял Муаззин считает, что встреча Путина и Пезешкиана играет ключевую роль в развитии стратегического партнерства между Россией и Ираном. «Это встреча, которая подчеркивает готовность Пезешкиана к укреплению связей с Москвой. Для Тегерана это сотрудничество является одним из столпов внешней политики, особенно на фоне санкций Запада, — отметил Муаззин. — Переговоры могут стать важным шагом на пути к созданию новой оси влияния, противостоящей Западу. Москва в свою очередь видит в Иране стратегического партнера, способного стабилизировать Ближний Восток. Совместные усилия Ирана и России могут сформировать новую структуру безопасности и устойчивого сотрудничества, что окажет влияние не только на региональные, но и на глобальные геополитические процессы». Новость по теме URA.RU узнало реакцию Кремля на слова Пезешкиана о спецоперации России на Украине Как считает политолог Родионов, даже если бы Пезешкиан хотел повернуться на Запад, и даже если бы иранские элиты и верховный аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи не возражал против этого, этого не произойдет. «Сам Запад не настроен идти навстречу Ирану. Тем более в случае победы на выборах Дональда Трампа, о налаживании отношений можно забыть. На этом фоне Иран еще больше становится заинтересован в сближении с Россией, — убежден эксперт. — Поэтому Путину и Пезешкиану многое нужно обсудить. Так или иначе, Тегеран остается нашим ключевым партнером и союзником — военным и политическим». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин воспользуется визитом в Туркменистан на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», чтобы впервые встретиться с новым лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Эти переговоры, объяснили URA.RU эксперты, для России важны: Пезешкиан — реформист, ориентированный на Запад. Да и внутри самого Ирана в обществе и элитах нет единства на счет дальнейшего развития страны. В отношениях с Москвой все зависит от того, как пройдет первая встреча лидеров. В Ашхабаде в пятницу президенту Путину предстоит выступить на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Посвящено это мероприятие, казалось бы, не совсем политическому событию — 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Но один из афоризмов Фраги вполне применим и к современным реалиям: «Чтоб хитрости лживого друга понять, проверьте, как держит он данное слово». Путин выступит на форуме, а после, как ранее анонсировал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, у него пройдет ряд двусторонних встреч. В том числе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Это будет их первая личная встреча. В июле Пезешкиан победил на внеочередных президентских выборах, которые были объявлены в связи с гибелью в авиакатастрофе Ибрагима Раиси. Причем победа Пезешкиану досталась нелегко — выборы проходили в два тура. Реформист набрал около 53%, а его соперник, консерватор Саид Джалили — 44%. Путин одним из первых поздравил нового иранского президента с победой: он не только отправил телеграмму, но и созвонился с коллегой. За истекшие с этого дня несколько месяцев произошел ряд событий. Россия объявила о почти полной готовности договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Через какое-то время на полях Генеральной ассамблеи ООН Пезешкиан неожиданно заявил, что он готов сесть за стол переговоров с представителями США и Евросоюза для обсуждения украинского конфликта, и подчеркнул, что Иран «никогда не одобрял России агрессию против Украины». В Кремле на это отреагировали спокойно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал URA.RU, что это «суверенная позиция Ирана», и Россия будет продолжать разъяснять партнерам свою позицию. Важный фактор, который тревожит Россию, касается не только двусторонних отношений, — это эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Пока Иран лишь единожды ответил на провокации Израиля. Однако нет гарантий, что не будет эскалации. Главное для Путина — установить личный контакт с новым лидером Ирана, как это было и с погибшим президентом Раиси, объяснил URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. «Важно понять настроение друг друга, ведь Пезешкиан изначально имел репутацию человека, который настроен на примирение с Западом, с США. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что несмотря на внутренние противоречия, преемственность во власти по ключевым вопросам в Иране сохраняется, и это важно для России. «Понятно, что мировоззрение нынешнего президента отличается от взглядов на ряд вопросов мировой политики предыдущего президента. Но общий контекст, задачи, которые решает иранское руководство, ключевые подходы сохраняются. Даже при первом знакомстве у Владимира Путина будет возможность отталкиваться от достигнутого уровня взаимоотношений и продолжать дискуссию в рамках той канвы, которая уже сложилась. Никаких неприятных сюрпризов такого рода контакты принести не могут», — убежден парламентарий. По его словам, предстоящие контакты Путина и Пезешкиана должны «зафиксировать состояние отношений между странами на том уровне, на котором они существуют сегодня». «На таких встречах определяется динамика дальнейших связей, коммуникаций. С Ираном у Российской Федерации высокий уровень взаимопонимания, отношения на подъеме. Иранский журналист Хаял Муаззин считает, что встреча Путина и Пезешкиана играет ключевую роль в развитии стратегического партнерства между Россией и Ираном. «Это встреча, которая подчеркивает готовность Пезешкиана к укреплению связей с Москвой. Для Тегерана это сотрудничество является одним из столпов внешней политики, особенно на фоне санкций Запада, — отметил Муаззин. — Как считает политолог Родионов, даже если бы Пезешкиан хотел повернуться на Запад, и даже если бы иранские элиты и верховный аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи не возражал против этого, этого не произойдет. «Сам Запад не настроен идти навстречу Ирану. Тем более в случае победы на выборах Дональда Трампа, о налаживании отношений можно забыть. На этом фоне Иран еще больше становится заинтересован в сближении с Россией, — убежден эксперт. — Поэтому Путину и Пезешкиану многое нужно обсудить. Так или иначе, Тегеран остается нашим ключевым партнером и союзником — военным и политическим».