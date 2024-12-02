Танцы аборигенов и живой медведь: светская львица из ХМАО закатила северную вечеринку в Москве. Видео

Светская львица из ХМАО Мельник удивила гостей своей вечеринки живым медведем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Мельник устроила в Подмосковье северную вечеринку с медведем
Татьяна Мельник устроила в Подмосковье северную вечеринку с медведем Фото:

Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, закатила вечеринку в северном стиле после бала в Москве. Для посетителей под бубен танцевали аборигены, а самым зрелищным гостем для москвичей стал живой медведь.

«Мы не смогли прилететь в Сургут, но Сургут прилетел к нам. У нас здесь есть собаки, пожирнее, чем сургутские, еще олени. Северная Танина вечеринка», — рассказали гости тусовки в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Их историями в своем аккаунте поделилась сама Мельник.

В welcome-зоне москвичей встречали медведь, олени и ездовые собаки. А на самом банкете были танцы в стиле северных народов, фотозона в виде чума, концерт кавер-группы CRAZY BEATS. На сцене также появилась солистка группы «2Маши» Мария Шейх.

Вечеринке предшествовал модный бал, который отгремел в московской гостинице «Метрополь». На него съехались российские стилисты и дизайнеры, а также участницы бьюти-проекта Мельник. Гостей развлекали балерины, «фрейлины» на ходулях, певица Ева Власова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, закатила вечеринку в северном стиле после бала в Москве. Для посетителей под бубен танцевали аборигены, а самым зрелищным гостем для москвичей стал живой медведь. «Мы не смогли прилететь в Сургут, но Сургут прилетел к нам. У нас здесь есть собаки, пожирнее, чем сургутские, еще олени. Северная Танина вечеринка», — рассказали гости тусовки в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Их историями в своем аккаунте поделилась сама Мельник. В welcome-зоне москвичей встречали медведь, олени и ездовые собаки. А на самом банкете были танцы в стиле северных народов, фотозона в виде чума, концерт кавер-группы CRAZY BEATS. На сцене также появилась солистка группы «2Маши» Мария Шейх. Вечеринке предшествовал модный бал, который отгремел в московской гостинице «Метрополь». На него съехались российские стилисты и дизайнеры, а также участницы бьюти-проекта Мельник. Гостей развлекали балерины, «фрейлины» на ходулях, певица Ева Власова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...