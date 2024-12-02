Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, закатила вечеринку в северном стиле после бала в Москве. Для посетителей под бубен танцевали аборигены, а самым зрелищным гостем для москвичей стал живой медведь.
«Мы не смогли прилететь в Сургут, но Сургут прилетел к нам. У нас здесь есть собаки, пожирнее, чем сургутские, еще олени. Северная Танина вечеринка», — рассказали гости тусовки в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Их историями в своем аккаунте поделилась сама Мельник.
В welcome-зоне москвичей встречали медведь, олени и ездовые собаки. А на самом банкете были танцы в стиле северных народов, фотозона в виде чума, концерт кавер-группы CRAZY BEATS. На сцене также появилась солистка группы «2Маши» Мария Шейх.
Вечеринке предшествовал модный бал, который отгремел в московской гостинице «Метрополь». На него съехались российские стилисты и дизайнеры, а также участницы бьюти-проекта Мельник. Гостей развлекали балерины, «фрейлины» на ходулях, певица Ева Власова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!