Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, устроила в московской гостинице «Метрополь» модный бал. На него съехались российские стилисты и дизайнеры, а также участницы бьюти-проекта Мельник.
«Уже восьмой год я провожу фэшн-бал, который наполняет жизнь каждого участника чудесами. Добро пожаловать на праздник. У меня большое-большое сердце, обнимаю каждого», — сказала Мельник. Видеоролики с бала опубликованы в аккаунте ювелирного бренда Мельник в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Для выхода в свет она выбрала роскошное белоснежное платье в пол, образ дополняет накидка с отделкой перьями.
Гостей развлекали балерины, «фрейлины» на ходулях, певица Ева Власова. Гвоздем программы стал финал бьюти-проекта Мельник, победительнице вручили корону. А в завершении хозяйка бала угостила всех огромными пирогами.
Годом ранее модный бал светской львицы отгремел в Сургуте. Ведущей мероприятия была Эвелина Бледанс, а на сцене пел экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.
Сама Мельник владеет частными клиниками красоты в Сургуте. Также бизнес-леди создала собственный бренд ювелирных украшений, в которых блистали Филипп Киркоров, Наташа Королева, Надежда Бабкина и многие другие знаменитости.
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