Единое пособие в 2025 году: размер и как его получить

В России семьи с низкими доходами, в которых есть, либо скоро появятся дети, имеют право на материальную поддержку. Таким людям назначают единое пособие. URA.RU рассказывает, каким будет его размер в 2025 году.
Что такое единое пособие и кто его может получить
Единое пособие — это универсальная мера поддержки семей. Получить его могут беременные женщины (важное условие — нужно встать на учет до 12 недели), а также матери и отцы уже родившихся детей.
Главный критерий для назначения этого пособия — доход. Получить выплату могут получить только семьи, где доход на каждого члена не превышает размер прожиточного минимума.
Пособие выдают лишь гражданам России. Также все взрослые члены семьи должны быть трудоустроены, либо доказать, что по объективным причинам пока не могут работать — например, имеют инвалидность или находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Если у семьи низкий доход, но при этом много недвижимости или большой автопарк, получить пособие они не смогут. По данным портала «Госуслуги», в собственности семьи может находиться одна квартира или комната, либо несколько таких объектов, если на каждого человека в сумме приходится не более 24 квадратных метров.
В случае с домами вариантов тоже два: либо он должен быть один, либо в нескольких расчетная площадь на одного человека не должна превышать 40 квадратных метров.
Садовый дом или дача допустимы только в единственном экземпляре. Ограничения по количеству земли тоже есть — для назначения пособия в собственности можно иметь не более 0,25 гектара (25 соток) в городе или 1 гектара (100 соток) в сельской местности.
В список допустимых также входят одна машина (за исключением автомобилей моложе 5 лет с двигателем мощнее 250 лошадиных сил — при наличии такого транспортного средства пособие выдадут только семье как минимум с четырьмя детьми), один мотоцикл, один трактор или комбайн, а также одна лодка (учитываются только лодки моложе 5 лет).
Гараж или машиноместо, по общему правилу, тоже могут быть в одном экземпляре. Исключение — многодетные семьи, где есть люди с инвалидностью и люди, получившие транспорт по одной и государственных программ поддержки. В этих случаях пособие назначат даже при наличии двух гаражей или машиномест. Такой же принцип действует и в случае с транспортными средствами — для многодетных, инвалидов и участников программ господдержки лимит удваивают.
Как рассчитывают размер единого пособия
Размер единого пособия привязан к прожиточному минимуму по региону. По данным Социального фонда России, людям, в семьях которых доход на человека немного не дотягивает до этого уровня, назначают базовый размер пособия — 50% прожиточного минимума. Если базового уровня недостаточно для того, чтобы доход семьи достиг прожиточного минимума, то выплачивают 75% или даже 100% от его величины.
В случае с беременными для расчета используют размер прожиточного минимума для взрослого трудоспособного человека, а в случае семей с детьми — для ребенка.
Каким будет размер единого пособия в 2025 году
Величина единого пособия отличается в зависимости от региона и размера установленного там прожиточного минимума. Прожиточный минимум на следующий год субъекты федерации должны утверждать до 15 ноября текущего.
В Москве, по информации «КонсультантПлюс», на 2025 год для взрослого населения утвердили размер прожиточного минимума в 27302 рубля, а для детей — в 20663 рубля. Это значит, что беременные женщины смогут получать единое пособие в сумме от 13651 рубля до 27302 рублей, а семьи с детьми — 10331,5 рубля до 20663 рубля. Размер пособия для других регионов России также можно высчитать исходя из установленного там прожиточного минимума.
Прожиточный минимум в регионах России
- Московская область. Для взрослых — 21039 рублей, для детей — 18723 рубля.
- Санкт-Петербург. Для взрослых — 21069 рублей, для детей — 18749 рублей.
- Ленинградская область. Для взрослых — 20682 рубля, для детей — 18405 рублей.
- Республика Башкортостан. Для взрослых — 17202 рубля, для детей — 15309 рублей.
- Республика Татарстан. Для взрослых — 16430 рублей, для детей — 14621 рубль.
- Алтайский край. Для взрослых — 17202 рубля, для детей — 15309 рублей.
- Краснодарский край. Для взрослых — 18556 рублей, для детей — 16513 рублей.
- Красноярский край. Для взрослых — 21456 рублей, для детей — 19093 рубля.
- Пермский край. Для взрослых — 17782 рубля, для детей — 15825 рублей.
- Нижегородская область. Для взрослых — 18169 рублей, для детей — 16169 рублей.
- Новосибирская область. Для взрослых — 18942 рубля, для детей — 16857 рублей.
- Самарская область. Для взрослых — 18169 рублей, для детей — 16169 рублей.
- Свердловская область. Для взрослых — 19136 рублей, для детей — 17029 рублей.
- Челябинская область. Для взрослых — 19329 рублей, для детей — 17201 рубль.
Посмотреть размер прожиточного минимума для других регионов можно на сайтах их органов власти. Обычно сведения публикуют на ресурсах правительства, парламента либо министерства, отвечающего за социальную сферу.
Как оформить единое пособие
Самый простой способ оформить единое пособие — заполнить заявление на портале «Госуслуги». Большую часть информации сайт подгрузит из базы данных, вводить ее вручную не придется. Также можно получить выплату через клиентскую службу Социального фонда России или МФЦ.
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