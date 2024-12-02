Украинский лидер Владимир Зеленский сделал оскорбительное заявление в адрес России во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это произошло в ответ на вопрос о том, на что должна пойти Москва для урегулирования конфликта.
«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — сказал Зеленский. Этот момент вызвал смех среди присутствующих журналистов. Слова украинского главы передает RT.
Кроме того, Зеленский также выразил надежду на укрепление Украины к 2025 году. По его словам, это необходимо, для того чтобы конфликт мог быть окончательно разрешен.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже высказалась по поводу оскорбления Владимира Зеленского. Она заявила, что немецкий канцлер Олаф Шольц не осознает, что слова украинского лидера с посланием РФ «на три буквы» на самом деле касались ФРГ.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью денацификации и демилитаризации Украины. В ее цели не входит оккупация территории этой страны. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам с Киевом. В июне 2024 года Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска с новых регионов РФ и отказаться от вступления в НАТО. Однако украинский лидер Владимир Зеленский все это время отказывается от диалога с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.