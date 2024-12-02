ВС РФ наступают в Харьковской области: главное об СВО на Украине к вечеру 2 декабря

Вооруженные силы Российской Федерации начали наступление в трех районах Харьковской области. Также российские военные добились прогресса на купянском направлении, продвигаясь в районах Колесниковки и Кругляковки. В это время Йенс Столтенберг, который ранее занимал должность генерального секретаря НАТО, выразил мнение, что для разрешения конфликта Киев может пойти на временные территориальные уступки. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 2 декабря — в материале URA.RU.
ВС РФ развернули операции на трех направлениях
Российские войска активизировали военные действия в Харьковской области, осуществляя наступление на трех ключевых направлениях. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев подтвердил, что действия ведутся как в районе Купянска, так и в Изюмском районе, а также на севере Волчанска и в районе Липцев.
Продвижение ВС РФ на купянском направлении
В районе Колесниковки и Кругляковки российские войска продолжают свое продвижение, согласно последним Виталия Ганчева. По его словам, в этих районах наблюдаются определенные успехи, включая зачистку близлежащих поселений в направлении Глушковки.
Территориальные уступки Украины
Бывший генеральный секретарь НАТО и нынешний глава Мюнхенской конференции по безопасности Йенс Столтенберг выразил мнение о возможности временных территориальных уступок со стороны Украины для достижения перемирия. По его словам, необходима линия прекращения огня, которая бы включала территории, контролируемые Россией на текущий момент. Однако он признает, что такой сценарий в ближайшем будущем кажется нереалистичным.
Украинские солдаты замуровались в бункере
Солдаты ВСУ во время боев за Курахово замуровались в бункере. Они находятся в изоляции уже четвертый день, при этом выразили готовность сдаться в плен. Российские военные предприняли попытки взорвать дверь бункера для освобождения солдат, однако эти действия не привели к успеху и лишь деформировали дверь.
Верховная Рада обвинила генералов ВСУ
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила о недостаточной защите ВСУ Харьковской области и отсутствии должных оборонительных сооружений на границе с Россией. Она подняла вопрос о том, почему за два года после освобождения Харьковщины не были построены необходимые фортификационные сооружения, что, по ее мнению, позволяет российским войскам продолжать агрессивные действия в этом направлении.
Воздушные удары в приграничной зоне
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по скоплениям личного состава и бронетехники ВСУ в приграничной зоне Курской области. По данным МО РФ, удар был нанесен по разведанным целям с использованием авиационных бомб и универсального модуля планирования и коррекции, что позволяет выполнять точные удары с безопасного расстояния.
Мирный план Трампа по Украине
В команде нового президента США Дональда Трампа была разработана стратегия, направленная на разрешение украинского конфликта, которая получила название «План Келлога». Отмечается, что документ появился в интернете. Основная задача плана заключается в прекращении политической изоляции России и восстановлении дипломатических связей между Вашингтоном и Москвой.
Вашингтон разочарован в Украине
Администрация президента США Джо Байдена выразила свое разочарование по поводу неспособности Украины решить проблему с дефицитом личного состава ВСУ. По информации газеты The Washington Post, в Белом доме недовольны отказом украинского руководства снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, что могло бы помочь восполнить потери на поле боя.
ВС РФ уничтожили огневые позиции ВСУ
На южно-донецком направлении артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-С » успешно уничтожили огневые средства ВСУ. Корректировка огня была проведена в режиме реального времени, что обеспечило высокую точность ударов при минимальном количестве использованных боеприпасов, передает «Пятый канал».
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