Два украинских солдата замуровались в бункере во время боев за Курахово. Соответствующее видео появилось в интернете.
«... обнаружили бункер. Внутри — двое. Вместо того чтобы сдаться, они, видимо, решили сыграть в героизм. Закрылись изнутри, уверенные, что смогут выстоять», — пишет telegram-канал «Соловьев», публикуя видео с бойцами ВСУ.
Российские бойцы пытались взорвать дверь бункера, но безуспешно. Попытки ВС РФ открыть бункер привели лишь к деформации двери. Сейчас украинские солдаты Роман Рашин и Владимир Голубенко уже четвертый день не могут выйти из бункера, хотя и готовы сдаться в плен.
В ходе общения с заблокированными солдатами ВСУ российские бойцы узнали об их потребностях в медицинских препаратах. Рашин и Голубенко попросили обезболивающие и антибиотики. Украинские военные также поблагодарили за помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.