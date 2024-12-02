Два солдата ВСУ замуровались в бункере. Видео

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Два украинских бойца замуровались в бункере и уже четвертый день не могут из него выбраться
Два украинских бойца замуровались в бункере и уже четвертый день не могут из него выбраться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два украинских солдата замуровались в бункере во время боев за Курахово. Соответствующее видео появилось в интернете.

«... обнаружили бункер. Внутри — двое. Вместо того чтобы сдаться, они, видимо, решили сыграть в героизм. Закрылись изнутри, уверенные, что смогут выстоять», — пишет telegram-канал «Соловьев», публикуя видео с бойцами ВСУ.

Российские бойцы пытались взорвать дверь бункера, но безуспешно. Попытки ВС РФ открыть бункер привели лишь к деформации двери. Сейчас украинские солдаты Роман Рашин и Владимир Голубенко уже четвертый день не могут выйти из бункера, хотя и готовы сдаться в плен.

В ходе общения с заблокированными солдатами ВСУ российские бойцы узнали об их потребностях в медицинских препаратах. Рашин и Голубенко попросили обезболивающие и антибиотики. Украинские военные также поблагодарили за помощь.

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Два украинских солдата замуровались в бункере во время боев за Курахово. Соответствующее видео появилось в интернете. «... обнаружили бункер. Внутри — двое. Вместо того чтобы сдаться, они, видимо, решили сыграть в героизм. Закрылись изнутри, уверенные, что смогут выстоять», — пишет telegram-канал «Соловьев», публикуя видео с бойцами ВСУ. Российские бойцы пытались взорвать дверь бункера, но безуспешно. Попытки ВС РФ открыть бункер привели лишь к деформации двери. Сейчас украинские солдаты Роман Рашин и Владимир Голубенко уже четвертый день не могут выйти из бункера, хотя и готовы сдаться в плен. В ходе общения с заблокированными солдатами ВСУ российские бойцы узнали об их потребностях в медицинских препаратах. Рашин и Голубенко попросили обезболивающие и антибиотики. Украинские военные также поблагодарили за помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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