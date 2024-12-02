«Известия»: Центробанк РФ допустит более высокую инфляцию, чем планировал

03 декабря 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Цены в России продолжат расти, опередив прогнозы ЦБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инфляция в России превысит прогноз Центрального банка. Показатель достигнет 9 процентов против 8—8,5%, о которых ранее говорил регулятор. Такого мнения придерживаются более половины аналитиков. «Инфляция к концу 2024 года будет на уровне 9% годовых, считают пять из восьми опрошенных экспертов и участников рынка. Еще двое уверены, что рост цен будет между 8,5% и 9%. Лишь один из них назвал еще более пессимистичные цифры — диапазон 9—10%», — пишут «Известия» со ссылкой на проведенный изданием опрос. Эксперты рынка отметили, что рост цен будет связан с ослаблением рубля. Более дешевая российская валюта приводит к удорожанию импорта не только готовых продуктов, но и закупаемого за границей сырья. Как писало URA.RU, аналитики Сбербанка ожидают от ЦБ дальнейшего повышения ключевой ставки. Они прогнозируют рост на 1-2 процентных пункта в декабре. Ранее Антон Силуанов посоветовал не думать о ключевой ставке, чтобы она не поднялась, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инфляция в России превысит прогноз Центрального банка. Показатель достигнет 9 процентов против 8—8,5%, о которых ранее говорил регулятор. Такого мнения придерживаются более половины аналитиков. «Инфляция к концу 2024 года будет на уровне 9% годовых, считают пять из восьми опрошенных экспертов и участников рынка. Еще двое уверены, что рост цен будет между 8,5% и 9%. Лишь один из них назвал еще более пессимистичные цифры — диапазон 9—10%», — пишут «Известия» со ссылкой на проведенный изданием опрос. Эксперты рынка отметили, что рост цен будет связан с ослаблением рубля. Более дешевая российская валюта приводит к удорожанию импорта не только готовых продуктов, но и закупаемого за границей сырья. Как писало URA.RU, аналитики Сбербанка ожидают от ЦБ дальнейшего повышения ключевой ставки. Они прогнозируют рост на 1-2 процентных пункта в декабре. Ранее Антон Силуанов посоветовал не думать о ключевой ставке, чтобы она не поднялась, передает «Царьград».