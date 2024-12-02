02 декабря 2024

«Известия»: Центробанк РФ допустит более высокую инфляцию, чем планировал

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, инфляция, воздушные шарики, обесценивание денег
Цены в России продолжат расти, опередив прогнозы ЦБ Фото:

Инфляция в России превысит прогноз Центрального банка. Показатель достигнет 9 процентов против 8—8,5%, о которых ранее говорил регулятор. Такого мнения придерживаются более половины аналитиков.

«Инфляция к концу 2024 года будет на уровне 9% годовых, считают пять из восьми опрошенных экспертов и участников рынка. Еще двое уверены, что рост цен будет между 8,5% и 9%. Лишь один из них назвал еще более пессимистичные цифры — диапазон 9—10%», — пишут «Известия» со ссылкой на проведенный изданием опрос.

Эксперты рынка отметили, что рост цен будет связан с ослаблением рубля. Более дешевая российская валюта приводит к удорожанию импорта не только готовых продуктов, но и закупаемого за границей сырья.

Как писало URA.RU, аналитики Сбербанка ожидают от ЦБ дальнейшего повышения ключевой ставки. Они прогнозируют рост на 1-2 процентных пункта в декабре. Ранее Антон Силуанов посоветовал не думать о ключевой ставке, чтобы она не поднялась, передает «Царьград».

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Инфляция в России превысит прогноз Центрального банка. Показатель достигнет 9 процентов против 8—8,5%, о которых ранее говорил регулятор. Такого мнения придерживаются более половины аналитиков. «Инфляция к концу 2024 года будет на уровне 9% годовых, считают пять из восьми опрошенных экспертов и участников рынка. Еще двое уверены, что рост цен будет между 8,5% и 9%. Лишь один из них назвал еще более пессимистичные цифры — диапазон 9—10%», — пишут «Известия» со ссылкой на проведенный изданием опрос. Эксперты рынка отметили, что рост цен будет связан с ослаблением рубля. Более дешевая российская валюта приводит к удорожанию импорта не только готовых продуктов, но и закупаемого за границей сырья. Как писало URA.RU, аналитики Сбербанка ожидают от ЦБ дальнейшего повышения ключевой ставки. Они прогнозируют рост на 1-2 процентных пункта в декабре. Ранее Антон Силуанов посоветовал не думать о ключевой ставке, чтобы она не поднялась, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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