Для бойцов СВО начнет действовать новый порядок выплат: подробности

С 3 декабря вступает в силу приказ Минобороны РФ, который регламентирует порядок назначения ежемесячных денежных компенсаций военнослужащим, получившим травмы, увечья или инвалидность в ходе выполнения задач. Также регламентируются выплаты семьям погибших или пропавших без вести бойцов. Подробнее о новых выплатах — в материале URA.RU.
Категории получателей
Компенсации положены контрактникам, призванным на военные сборы, участникам добровольческих формирований, а также членам семей погибших военнослужащих, рассказывает «Парламентская газета» со ссылкой на документ. Размер выплат зависит от группы инвалидности: для I группы составляет 22 908,62 рубля, для II группы — 11 454,30 рубля, и для III группы — 4 581,72 рубля.
Процедура подачи заявления
Заявления на получение компенсации принимаются военным комиссариатом по месту жительства военнослужащего или местным отделом социального обеспечения, если военнослужащий проживает за пределами России. Документы можно подать по почте, лично или через представителя по нотариальной доверенности. Все документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.
Сроки рассмотрения заявлений
Решение о назначении компенсации принимается в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления и соответствующих документов в военный комиссариат. Если документы отправлены по почте, срок рассмотрения составляет 10 дней с момента их получения.
Распределение выплат среди членов семьи
В случае гибели или пропажи без вести военнослужащего в период боевых действий, выплата распределяется поровну между всеми членами его семьи. Если заявитель не знает местонахождения других родственников погибшего, военный комиссар или начальник отдела социального обеспечения обязан установить их местопребывание и уведомить соответствующие органы о праве на выплату.
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