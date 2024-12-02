Индексации пенсий затронут несколько категорий россиян в 2025 году

Юрист Ногайлиева: пенсии в 2025 году проиндексируют двум категориям россиян

03 декабря 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К 2025 году в России предусмотрены две значительные корректировки размеров пенсионных выплат. С 1 января повысят страховые пенсии, а с 1 апреля — социальные и по государственному пенсионному обеспечению. Больше будут получать и работающие пенсионеры. «С 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на рекордные 14,75 процента. Что касается страховых пенсий, заработанных на основании страхового стажа, то уровень их индексации соответствует инфляции за 2024 год и составит 7,3% с 1 января 2025 года», — сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на разъяснения доцента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатимы Ногайлиевой. Эксперт отметила, что работающих пенсионеров ждет отмененная ранее индексация. Она будет проводиться на тех же основаниях, что и для неработающих пенсионеров, с учетом инфляции. По словам Ногайлиевой, базовой точкой отсчета для повышения станет пенсия, которая должна начисляться гражданину с учетом недополученных повышений за годы работы. То есть недостающие с 2016 года суммы прибавят к пенсии по состоянию на конец 2024 года и уже на их основании расчищают будущую индексацию. Тем не менее, отметила доцент, работающие пенсионеры смогут получить начисленные суммы индексации за период с 2016 по 2024 год только после завершения трудовой деятельности. Как URA.RU писало ранее, с 1 апреля 2025 года по указу президента России Владимира Путина социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. С весны следующего года граждане будут получать 15 456 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 2025 году в России предусмотрены две значительные корректировки размеров пенсионных выплат. С 1 января повысят страховые пенсии, а с 1 апреля — социальные и по государственному пенсионному обеспечению. Больше будут получать и работающие пенсионеры. «С 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на рекордные 14,75 процента. Что касается страховых пенсий, заработанных на основании страхового стажа, то уровень их индексации соответствует инфляции за 2024 год и составит 7,3% с 1 января 2025 года», — сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на разъяснения доцента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатимы Ногайлиевой. Эксперт отметила, что работающих пенсионеров ждет отмененная ранее индексация. Она будет проводиться на тех же основаниях, что и для неработающих пенсионеров, с учетом инфляции. По словам Ногайлиевой, базовой точкой отсчета для повышения станет пенсия, которая должна начисляться гражданину с учетом недополученных повышений за годы работы. То есть недостающие с 2016 года суммы прибавят к пенсии по состоянию на конец 2024 года и уже на их основании расчищают будущую индексацию. Тем не менее, отметила доцент, работающие пенсионеры смогут получить начисленные суммы индексации за период с 2016 по 2024 год только после завершения трудовой деятельности. Как URA.RU писало ранее, с 1 апреля 2025 года по указу президента России Владимира Путина социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. С весны следующего года граждане будут получать 15 456 рублей.