Россиян с редкими заболеваниями подстрахуют за счет федерального бюджета

Пациенты с редкими (орфанными) заболеваниями получат деньги на оплату лекарственного обеспечения из федерального бюджета, если у региона не будет хватать финансов. Такая инициатива следует из разработанного Минздравом законопроекта о внесении изменений в закон об охране здоровья граждан.
«Разработанный Минздравом законопроект устанавливает, что в случае, если региональным властям не хватает бюджетных средств на „орфанные“ препараты, федеральный бюджет будет обязан выделить им недостающие средства из своего резерва. Конкретный перечень таких ситуаций и условия распределения средств установит правительство», — сообщает газета «Коммерсант». Такая помощь должна начаться уже с 2026 года.
По информации издания, в России около 70 тысяч пациентов с редкими заболеваниями, и финансирование закупок весьма дорогостоящих препаратов происходит по трем каналам. Большая часть обеспечивается из госпрограммы «14 нозологий», еще часть — из фонда «Круг добра», а остальные — за счет бюджетов регионов. Глава компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал газете, что регионы стали часто сталкиваться с исками от пациентов с орфанными заболеваниями, а суды часто встают на сторону истцов.
При этом рынок фармацевтики становится все больше нацелен на отечественные препараты. Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин заявил, что к концу 2025 года доля лекарств, созданных в РФ, должна быть не меньше 90%, передает RT.
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