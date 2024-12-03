Пентагон: США связались с Россией из-за ситуации в Сирии

Американские военные использовали канал связи с Россией для обеспечения координации действий в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Как я понимаю, командующий Совместной объединенной оперативной группой — операцией „Непоколебимая решимость“ использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией», — ответил Райдер на вопрос о контактах между Россией и США по поводу ситуации в Сирии. Пресс-секретарь подчеркнул, что связь хотели установить ради взаимной безопасности.
При этом Райдер подчеркнул, что такой механизм связи между странами существует для предотвращения потенциальных просчетов и конфликтов. Он также указал на то, что США продолжают поддерживать контакты с другими государствами в регионе для того, чтобы отслеживать развитие ситуации и координировать действия.
Конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет. Экстремистские группировки атакуют правительственные войска. Россия при этом поддерживает действующую власть.
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