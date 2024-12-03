Стало известно о росте зарплат у россиян в 2024 году

В 2024 году почти половина российских работодателей, а именно 49%, увеличила зарплаты своим сотрудникам на 1-10%. Эта информация была получена из результатов опроса, проведенного группой ANCOR.
«Почти половина (49%) опрошенных российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году на 1-10%», — передает данные ANCOR «Газета.Ru». Там добавили, что 23% компаний увеличили зарплаты на 10-20%, а 9% — на 20-40%. При этом 11% работодателей не отметили изменений, а 8% выбрали вариант «другое». Повышения в основном касались рабочего персонала.
Основными причинами повышения стали индексация (47%), недостаточные зарплаты по сравнению с рынком (20%) и контрофферы (выгодное предложение сотруднику, который заявил о своем уходе из компании) (14%). На 2025 год 35% работодателей еще не определились с планами по повышению зарплат, 32% собираются увеличить их больше, чем в 2024 году, а 15% — меньше. 40% компаний не планируют изменений в компенсациях из-за новой налоговой шкалы, 28% еще принимают решение. В опросе участвовали 215 бизнес-представителей, заключили в ANCOR.
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