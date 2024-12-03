Россияне решили раскошелиться на празднование Нового года

РБК: россияне готовы потратить на новогодние праздники более 30 тысяч рублей
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На празднование Нового года россияне потратят более 30 тысяч рублей Фото:

В среднем на празднование Нового года граждане России потратят более 30 тысяч рублей, что на 14% больше, чем в прошлом. Такие данные показал опрос ДРТ.

«В среднем на празднование Нового года россияне планируют потратить 30,1 тысяч рублей. Большинство решило заложить на подарки 10 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Результаты передает РБК.

При этом сократить расходы решили 31% опрошенных, а нарастить — 24%. Отмечать Новый год намерены 85% респондентов, при этом заложив 40% бюджета на подарки, 44% — на новогодний стол и 16% — на развлечения и досуг.

Ранее другой опрос выявил, что у 41% россиян есть задолженности перед новогодними праздниками. Согласно ему, они хотят погасить долги в срочном порядке до наступления праздников. Отвечая на вопросы о способах возврата большинство в возрасте от 25 до 40 лет заявили о планах поиска подработки, а граждане от 35 до 45 лет ожидают получение «13-й зарплаты» или рассчитывают на дополнительные выплаты.

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В среднем на празднование Нового года граждане России потратят более 30 тысяч рублей, что на 14% больше, чем в прошлом. Такие данные показал опрос ДРТ. «В среднем на празднование Нового года россияне планируют потратить 30,1 тысяч рублей. Большинство решило заложить на подарки 10 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Результаты передает РБК. При этом сократить расходы решили 31% опрошенных, а нарастить — 24%. Отмечать Новый год намерены 85% респондентов, при этом заложив 40% бюджета на подарки, 44% — на новогодний стол и 16% — на развлечения и досуг. Ранее другой опрос выявил, что у 41% россиян есть задолженности перед новогодними праздниками. Согласно ему, они хотят погасить долги в срочном порядке до наступления праздников. Отвечая на вопросы о способах возврата большинство в возрасте от 25 до 40 лет заявили о планах поиска подработки, а граждане от 35 до 45 лет ожидают получение «13-й зарплаты» или рассчитывают на дополнительные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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