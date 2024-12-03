Россияне решили раскошелиться на празднование Нового года

РБК: россияне готовы потратить на новогодние праздники более 30 тысяч рублей

03 декабря 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

На празднование Нового года россияне потратят более 30 тысяч рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В среднем на празднование Нового года граждане России потратят более 30 тысяч рублей, что на 14% больше, чем в прошлом. Такие данные показал опрос ДРТ. «В среднем на празднование Нового года россияне планируют потратить 30,1 тысяч рублей. Большинство решило заложить на подарки 10 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Результаты передает РБК. При этом сократить расходы решили 31% опрошенных, а нарастить — 24%. Отмечать Новый год намерены 85% респондентов, при этом заложив 40% бюджета на подарки, 44% — на новогодний стол и 16% — на развлечения и досуг. Ранее другой опрос выявил, что у 41% россиян есть задолженности перед новогодними праздниками. Согласно ему, они хотят погасить долги в срочном порядке до наступления праздников. Отвечая на вопросы о способах возврата большинство в возрасте от 25 до 40 лет заявили о планах поиска подработки, а граждане от 35 до 45 лет ожидают получение «13-й зарплаты» или рассчитывают на дополнительные выплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В среднем на празднование Нового года граждане России потратят более 30 тысяч рублей, что на 14% больше, чем в прошлом. Такие данные показал опрос ДРТ. «В среднем на празднование Нового года россияне планируют потратить 30,1 тысяч рублей. Большинство решило заложить на подарки 10 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Результаты передает РБК. При этом сократить расходы решили 31% опрошенных, а нарастить — 24%. Отмечать Новый год намерены 85% респондентов, при этом заложив 40% бюджета на подарки, 44% — на новогодний стол и 16% — на развлечения и досуг. Ранее другой опрос выявил, что у 41% россиян есть задолженности перед новогодними праздниками. Согласно ему, они хотят погасить долги в срочном порядке до наступления праздников. Отвечая на вопросы о способах возврата большинство в возрасте от 25 до 40 лет заявили о планах поиска подработки, а граждане от 35 до 45 лет ожидают получение «13-й зарплаты» или рассчитывают на дополнительные выплаты.