Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Хорошевском районе
В Москве произошло массовое ДТП. Автобус столкнулся с 16 легковыми автомобилями в Хорошевском районе на Ленинградском проспекте.
«Автобус столкнулся сразу с 16 легковушками», — сообщает агентство «Москва». Там добавили, что ДТП произошло в Хорошевском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте аварии перекрыты три левых полосы в сторону центра города. Видео публикует telegram-каанал Readovka.
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