В Москве произошло массовое столкновение автобуса с 16 легковушками. Видео

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Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Хорошевском районе
Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Хорошевском районе Фото:

В Москве произошло массовое ДТП. Автобус столкнулся с 16 легковыми автомобилями в Хорошевском районе на Ленинградском проспекте.

«Автобус столкнулся сразу с 16 легковушками», — сообщает агентство «Москва». Там добавили, что ДТП произошло в Хорошевском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте аварии перекрыты три левых полосы в сторону центра города. Видео публикует telegram-каанал Readovka. 

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В Москве произошло массовое ДТП. Автобус столкнулся с 16 легковыми автомобилями в Хорошевском районе на Ленинградском проспекте. «Автобус столкнулся сразу с 16 легковушками», — сообщает агентство «Москва». Там добавили, что ДТП произошло в Хорошевском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте аварии перекрыты три левых полосы в сторону центра города. Видео публикует telegram-каанал Readovka. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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