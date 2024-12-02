02 декабря 2024

Власти выступили с заявлением из-за порно на экране в центре Екатеринбурга

Порно на экране в центре Екатеринбурга мог включить каждый человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, исторический сквер, водонапорная башня, екат2023
Трансляция началась возле водонапорной башни (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге трансляцию порнороликов на туристическом экране около водонапорной башни на площади Труда мог включить любой человек, так как доступ к интернету был у всех. Однако сейчас щиты отключили для блокировки этих возможностей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры, для того чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. То есть, видимо, снимал тот, кто на эти сайты и зашел», — пояснили в горадминистрации.

После того как информация о трансляции видео для взрослых появилась в СМИ, подобные экраны отключили по всему городу. Владелец информационных щитов уже обратился к разработчикам для установки фильтров, блокирующих выход на подобные сайты.

Инцидент случился накануне. Очевидцы сняли дисплей, на котором был включен порноролик с тематического сайта.

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В Екатеринбурге трансляцию порнороликов на туристическом экране около водонапорной башни на площади Труда мог включить любой человек, так как доступ к интернету был у всех. Однако сейчас щиты отключили для блокировки этих возможностей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры, для того чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. То есть, видимо, снимал тот, кто на эти сайты и зашел», — пояснили в горадминистрации. После того как информация о трансляции видео для взрослых появилась в СМИ, подобные экраны отключили по всему городу. Владелец информационных щитов уже обратился к разработчикам для установки фильтров, блокирующих выход на подобные сайты. Инцидент случился накануне. Очевидцы сняли дисплей, на котором был включен порноролик с тематического сайта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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