Власти выступили с заявлением из-за порно на экране в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге трансляцию порнороликов на туристическом экране около водонапорной башни на площади Труда мог включить любой человек, так как доступ к интернету был у всех. Однако сейчас щиты отключили для блокировки этих возможностей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры, для того чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. То есть, видимо, снимал тот, кто на эти сайты и зашел», — пояснили в горадминистрации.
После того как информация о трансляции видео для взрослых появилась в СМИ, подобные экраны отключили по всему городу. Владелец информационных щитов уже обратился к разработчикам для установки фильтров, блокирующих выход на подобные сайты.
Инцидент случился накануне. Очевидцы сняли дисплей, на котором был включен порноролик с тематического сайта.
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