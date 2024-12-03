Отцу погибших детей под Красноярском избрали меру пресечения

Отцу детей, погибших под Красноярском, назначили подписку о невыезде
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Главе семейства из Красноярска назначена подписка о невыезде
Главе семейства из Красноярска назначена подписка о невыезде Фото:

Отцу четырех детей, трагически погибших под Красноярском, избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — передает сообщение СК ТАСС. В селе Красная Сопка 21 сентября произошел инцидент, связанный с отравлением семьи дихлофосом. В результате этого происшествия четверо детей были госпитализированы: двое из них скончались на месте, а двое — позднее в медицинском учреждении.

Следственные органы выяснили, что причиной отравления стало неосторожное использование инсектицида. Отец детей был признан виновным и может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет. Подробности инцидента можно узнать в материале URA.RU.

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Отцу четырех детей, трагически погибших под Красноярском, избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — передает сообщение СК ТАСС. В селе Красная Сопка 21 сентября произошел инцидент, связанный с отравлением семьи дихлофосом. В результате этого происшествия четверо детей были госпитализированы: двое из них скончались на месте, а двое — позднее в медицинском учреждении. Следственные органы выяснили, что причиной отравления стало неосторожное использование инсектицида. Отец детей был признан виновным и может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет. Подробности инцидента можно узнать в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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