Отцу погибших детей под Красноярском избрали меру пресечения

Отцу четырех детей, трагически погибших под Красноярском, избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — передает сообщение СК ТАСС. В селе Красная Сопка 21 сентября произошел инцидент, связанный с отравлением семьи дихлофосом. В результате этого происшествия четверо детей были госпитализированы: двое из них скончались на месте, а двое — позднее в медицинском учреждении.
Следственные органы выяснили, что причиной отравления стало неосторожное использование инсектицида. Отец детей был признан виновным и может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет. Подробности инцидента можно узнать в материале URA.RU.
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