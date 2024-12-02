02 декабря 2024

Суд наказал жителя ХМАО за анаболики из Казахстана

Сургутянин получил срок за покупку анаболиков из Казахстана
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин купил анаболики, чтобы быстрее накачаться
Югорчанин купил анаболики, чтобы быстрее накачаться Фото:

Суд приговорил жителя Сургута к трем годам лишения свободы условно за контрабанду запрещенных анаболиков. Парень заказал препарат из Казахстана, чтобы быстрее накачаться.

«Желая максимально быстро набрать мышечную массу, [юноша] оформил интернет-заказ анаболических средств на сумму чуть более четырех тысяч рублей. Мужчина знал, что препараты внесены в перечень сильнодействующих веществ, которые ограничены в гражданском обороте и запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях», — говорится на сайте Уральского таможенного управления.

Таможенники вместе полицейскими поймали югорчанина на выходе из почты после получения посылки. Экспертиза нашла в таблетках сильнодействующее вещество общей массой 9,79 граммов. Медицинских показаний для приема препарата у парня не было.

Ранее URA.RU рассказывало о другом похожем случае, когда на жителя ХМАО завели дело за покупку таблеток против эпилепсии. Тогда югорчанин заказал незаконный препарат из Индии.

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Суд приговорил жителя Сургута к трем годам лишения свободы условно за контрабанду запрещенных анаболиков. Парень заказал препарат из Казахстана, чтобы быстрее накачаться. «Желая максимально быстро набрать мышечную массу, [юноша] оформил интернет-заказ анаболических средств на сумму чуть более четырех тысяч рублей. Мужчина знал, что препараты внесены в перечень сильнодействующих веществ, которые ограничены в гражданском обороте и запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях», — говорится на сайте Уральского таможенного управления. Таможенники вместе полицейскими поймали югорчанина на выходе из почты после получения посылки. Экспертиза нашла в таблетках сильнодействующее вещество общей массой 9,79 граммов. Медицинских показаний для приема препарата у парня не было. Ранее URA.RU рассказывало о другом похожем случае, когда на жителя ХМАО завели дело за покупку таблеток против эпилепсии. Тогда югорчанин заказал незаконный препарат из Индии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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