Суд наказал жителя ХМАО за анаболики из Казахстана

Суд приговорил жителя Сургута к трем годам лишения свободы условно за контрабанду запрещенных анаболиков. Парень заказал препарат из Казахстана, чтобы быстрее накачаться.
«Желая максимально быстро набрать мышечную массу, [юноша] оформил интернет-заказ анаболических средств на сумму чуть более четырех тысяч рублей. Мужчина знал, что препараты внесены в перечень сильнодействующих веществ, которые ограничены в гражданском обороте и запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях», — говорится на сайте Уральского таможенного управления.
Таможенники вместе полицейскими поймали югорчанина на выходе из почты после получения посылки. Экспертиза нашла в таблетках сильнодействующее вещество общей массой 9,79 граммов. Медицинских показаний для приема препарата у парня не было.
Ранее URA.RU рассказывало о другом похожем случае, когда на жителя ХМАО завели дело за покупку таблеток против эпилепсии. Тогда югорчанин заказал незаконный препарат из Индии.
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