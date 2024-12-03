В Екатеринбурге задержан дезертир из федерального розыска

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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , берцы, военная часть, срочник, военный, ящик для оружия
Мужчина сбежал из воинской части летом Фото:

В Екатеринбурге наряд патрульно-постовой службы задержал военнослужащего из Челябинской области, который сбежал из части. Об этом URA.RU сообщил источник.

«29-летний мужчина родом из Верхнего Уфалея Челябинской области, ранее не судим. В августе он сбежал из части и был объявлен в федеральный розыск», — уточнил собеседник агентства.

В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы». Дезертиру грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос с просьбой подтвердить информацию. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Екатеринбурге наряд патрульно-постовой службы задержал военнослужащего из Челябинской области, который сбежал из части. Об этом URA.RU сообщил источник. «29-летний мужчина родом из Верхнего Уфалея Челябинской области, ранее не судим. В августе он сбежал из части и был объявлен в федеральный розыск», — уточнил собеседник агентства. В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы». Дезертиру грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос с просьбой подтвердить информацию. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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