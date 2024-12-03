В Екатеринбурге задержан дезертир из федерального розыска

03 декабря 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Мужчина сбежал из воинской части летом Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге наряд патрульно-постовой службы задержал военнослужащего из Челябинской области, который сбежал из части. Об этом URA.RU сообщил источник. «29-летний мужчина родом из Верхнего Уфалея Челябинской области, ранее не судим. В августе он сбежал из части и был объявлен в федеральный розыск», — уточнил собеседник агентства. В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы». Дезертиру грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос с просьбой подтвердить информацию. Ответ на момент публикации не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге наряд патрульно-постовой службы задержал военнослужащего из Челябинской области, который сбежал из части. Об этом URA.RU сообщил источник. «29-летний мужчина родом из Верхнего Уфалея Челябинской области, ранее не судим. В августе он сбежал из части и был объявлен в федеральный розыск», — уточнил собеседник агентства. В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы». Дезертиру грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос с просьбой подтвердить информацию. Ответ на момент публикации не поступил.