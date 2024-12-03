Путин поручил расширить полномочия Минспорта

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День четвёртый., минспорта рф
Путин поручил расширить полномочия министра спорта Михаила Дегтярева Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить полномочия Минспорта для улучшения системы управления в области физической культуры и спорта. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных: на расширение полномочий Минспорта России, включая наделение его полномочиями по установлению единого порядка разработки и представления региональными спортивными федерациями программ развития видов спорта в субъектах РФ», — написано в материале поручений. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В документе говорится, что поставленные задачи позволят улучшить систему управления в области физической культуры и спорта на трех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном. Такие меры нацелены усилить деятельность субъектов РФ в области спорта.

Ранее на должность министра спорта приказом Владимира Путина был назначен экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Решение было принято 14 мая 2024 года.

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Президент РФ Владимир Путин поручил расширить полномочия Минспорта для улучшения системы управления в области физической культуры и спорта. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. «Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных: на расширение полномочий Минспорта России, включая наделение его полномочиями по установлению единого порядка разработки и представления региональными спортивными федерациями программ развития видов спорта в субъектах РФ», — написано в материале поручений. Оно опубликовано на сайте Кремля. В документе говорится, что поставленные задачи позволят улучшить систему управления в области физической культуры и спорта на трех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном. Такие меры нацелены усилить деятельность субъектов РФ в области спорта. Ранее на должность министра спорта приказом Владимира Путина был назначен экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Решение было принято 14 мая 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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