Общество Путин поручил расширить полномочия Минспорта 03 декабря 2024 в 13:36 Размер текста - 17 + Путин поручил расширить полномочия министра спорта Михаила Дегтярева Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил расширить полномочия Минспорта для улучшения системы управления в области физической культуры и спорта. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. «Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных: на расширение полномочий Минспорта России, включая наделение его полномочиями по установлению единого порядка разработки и представления региональными спортивными федерациями программ развития видов спорта в субъектах РФ», — написано в материале поручений. Оно опубликовано на сайте Кремля . В документе говорится, что поставленные задачи позволят улучшить систему управления в области физической культуры и спорта на трех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном. Такие меры нацелены усилить деятельность субъектов РФ в области спорта. Ранее на должность министра спорта приказом Владимира Путина был назначен экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Решение было принято 14 мая 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин поручил расширить полномочия Минспорта для улучшения системы управления в области физической культуры и спорта. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. «Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных: на расширение полномочий Минспорта России, включая наделение его полномочиями по установлению единого порядка разработки и представления региональными спортивными федерациями программ развития видов спорта в субъектах РФ», — написано в материале поручений. Оно опубликовано на сайте Кремля. В документе говорится, что поставленные задачи позволят улучшить систему управления в области физической культуры и спорта на трех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном. Такие меры нацелены усилить деятельность субъектов РФ в области спорта. Ранее на должность министра спорта приказом Владимира Путина был назначен экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Решение было принято 14 мая 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям