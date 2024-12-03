Президент РФ Владимир Путин поручил расширить полномочия Минспорта для улучшения системы управления в области физической культуры и спорта. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных: на расширение полномочий Минспорта России, включая наделение его полномочиями по установлению единого порядка разработки и представления региональными спортивными федерациями программ развития видов спорта в субъектах РФ», — написано в материале поручений. Оно опубликовано на сайте
В документе говорится, что поставленные задачи позволят улучшить систему управления в области физической культуры и спорта на трех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном. Такие меры нацелены усилить деятельность субъектов РФ в области спорта.
Ранее на должность министра спорта приказом Владимира Путина был назначен экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Решение было принято 14 мая 2024 года.
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