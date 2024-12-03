Отец отравившихся детей под Красноярском отрицает причину их смерти

Отец детей, погибших под Красноярском, выразил несогласие с результатами экспертизы. В ходе следствия выяснилось, что причиной их смерти стало отравление дихлофосом.
«Для этого нужно было всю хату залить», — передает слова главы семейства газета «Известия». Он считает, что аэрозоль не мог стать причиной трагедии, и выразил сомнения в выводах экспертов.
Обвиняемый также отметил, что его беременная жена чувствует себя нормально. В селе Красная Сопка 21 сентября четверо детей вместе с родителями попали в больницу с отравлением. Двое из несовершеннолетних скончались сразу, двое — позже. Причиной отравления стало неправильное применение инсектицида, согласно официальной версии. Отец детей признан виновным и может получить четыре года лишения свободы.
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