Отец отравившихся детей под Красноярском отрицает причину их смерти

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Глава семьи из Красноярска считает, что дети не могли умереть от использования дихлофоса
Глава семьи из Красноярска считает, что дети не могли умереть от использования дихлофоса Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Отец детей, погибших под Красноярском, выразил несогласие с результатами экспертизы. В ходе следствия выяснилось, что причиной их смерти стало отравление дихлофосом.

«Для этого нужно было всю хату залить», — передает слова главы семейства газета «Известия». Он считает, что аэрозоль не мог стать причиной трагедии, и выразил сомнения в выводах экспертов.

Обвиняемый также отметил, что его беременная жена чувствует себя нормально. В селе Красная Сопка 21 сентября четверо детей вместе с родителями попали в больницу с отравлением. Двое из несовершеннолетних скончались сразу, двое — позже. Причиной отравления стало неправильное применение инсектицида, согласно официальной версии. Отец детей признан виновным и может получить четыре года лишения свободы. 

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Отец детей, погибших под Красноярском, выразил несогласие с результатами экспертизы. В ходе следствия выяснилось, что причиной их смерти стало отравление дихлофосом. «Для этого нужно было всю хату залить», — передает слова главы семейства газета «Известия». Он считает, что аэрозоль не мог стать причиной трагедии, и выразил сомнения в выводах экспертов. Обвиняемый также отметил, что его беременная жена чувствует себя нормально. В селе Красная Сопка 21 сентября четверо детей вместе с родителями попали в больницу с отравлением. Двое из несовершеннолетних скончались сразу, двое — позже. Причиной отравления стало неправильное применение инсектицида, согласно официальной версии. Отец детей признан виновным и может получить четыре года лишения свободы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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