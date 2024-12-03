Жена вступилась за бойца СВО, обвиненного в расстреле свердловского офицера

Под подозрения попали Павел Черкасов и Сергей Барбашов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супруга солдата Сергея Барбашова — обвиненного в жестоком убийстве свердловского участника спецоперации РФ на Украине, майора Дмитрия Халявина — сказала, что ее муж не причастен к преступлению. Такое заявление она сделала в беседе с URA.RU.

«О том, что моего мужа задержали, мне известно. Но я считаю, что он не виновен», — сказала Наталья Барбашова и скинула трубку.

Халявина убили 21 ноября в ЛНР. По версии следствия, пьяные Барбашов и Черкасов из личной неприязни расстреляли свердловчанина из автомата. Затем, пытаясь сокрыть следы преступления, один из них подорвал тело гранатой. Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемые задержаны, пишет ЕАН.

По данным агентства, оба фигуранта ранее уже имели проблемы с законом. Они оба родом из Оренбурга.

Халявину было 55 лет. Он закончил Челябинское высшее танковое училище. В Свердловской области работал педагогом, проживал в поселке Рефтинском. На фронт уехал добровольцем.