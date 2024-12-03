МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за бури в Свердловской области

Сильный ветер в регионе держится второй день (архивное фото)
В Свердловской области 4 декабря ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели призывали жителей быть бдительными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«4 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
Предупреждения о сильном ветре свердловчанам рассылали еще 3 декабря. По данным синоптиков, его порывы достигнут 18 метров в секунду.
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