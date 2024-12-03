МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за бури в Свердловской области

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Виды Екатеринбурга, зима, ветер, холод
Сильный ветер в регионе держится второй день (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 4 декабря ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели призывали жителей быть бдительными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«4 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

Предупреждения о сильном ветре свердловчанам рассылали еще 3 декабря. По данным синоптиков, его порывы достигнут 18 метров в секунду.

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В Свердловской области 4 декабря ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели призывали жителей быть бдительными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «4 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112». Предупреждения о сильном ветре свердловчанам рассылали еще 3 декабря. По данным синоптиков, его порывы достигнут 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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