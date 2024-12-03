Экс-следователь из Екатеринбурга встала на защиту чести Мэрилина Мэнсона

Екатеринбурженка пожаловалась в прокуратуру Москвы на статью о Мэнсоне

03 декабря 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Екатерина уже не первый год заступается за своего любимого исполнителя Фото предоставлено Екатериной Герлах Экс-следователь и правозащитница из Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру Москвы на статью о рокере Мэрилине Мэнсоне. По словам Екатерины Герлах, журналист «Московского комсомольца» в августе 2024 года опубликовал недостоверную информацию о музыканте, а большая часть материала списана из западного СМИ. В связи с этим правозащитница подала обращение об удалении публикации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Мэнсона. «Автор Илья Легостаев вылил ушат лжи и грязи на невиновного, уважаемого артиста, до которого автору статьи как до Марса на метро. Так еще и переписал большую часть своей статьи с американского журнала Rolling Stone, известного своими фейками о действиях ВС РФ и иным противоправным контентом с 2022 года. Легостаев же в своей статье восхищается объективностью и правдивостью статей в RS. Учитывая, что у издания отобрали лицензию на публикации в России, насколько мне известно, такой себе образец для российского журналиста. Притом что остальные статьи и у самого Легостаева, и у МК в целом очень спокойные и лояльные, обсуждаемая резко выбивается и создает впечатление проплаченной с Запада. Попросила прокуратуру ЦАО Москвы это проверить, и ни приметы, ни следа», — рассказала URA.RU Герлах. В статье Легостаева правозащитницу возмутило, что Мэнсона называют проклятым. По мнению Герлах, употребление религиозных терминов в подобном контексте может быть расценено как оскорбление чувств верующих. Вдобавок журналист пишет, что обвинения певца в сексуальном насилии, угрозах и даже пытках сделали плохую рекламу рокеру. «Советую господину Легостаеву ознакомиться с информацией в социальных сетях о том, что все концерты Мэнсона в текущем туре sold out», — пояснила собеседница и заявила, что изданию нужно сделать опровержение. Но в СМИ на письма екатеринбурженки не отвечают. URA.RU направило запрос в редакцию «Московского комсомольца». Ответ ожидается. Ранее Герлах обнаружила в фильме «Восстание феникса» ложные обвинения в адрес Мэнсона. Также там была информация, которая могла нанести вред нравственному развитию детей: нацистская символика, кадры насилия, эротики, употребления табака и наркотиков. По итогу правозащитница добилась удаления из онлайн-кинотеатра Amediateka картины, в которой актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с шок-рокером Мэрилином Мэнсоном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-следователь и правозащитница из Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру Москвы на статью о рокере Мэрилине Мэнсоне. По словам Екатерины Герлах, журналист «Московского комсомольца» в августе 2024 года опубликовал недостоверную информацию о музыканте, а большая часть материала списана из западного СМИ. В связи с этим правозащитница подала обращение об удалении публикации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Мэнсона. «Автор Илья Легостаев вылил ушат лжи и грязи на невиновного, уважаемого артиста, до которого автору статьи как до Марса на метро. Так еще и переписал большую часть своей статьи с американского журнала Rolling Stone, известного своими фейками о действиях ВС РФ и иным противоправным контентом с 2022 года. Легостаев же в своей статье восхищается объективностью и правдивостью статей в RS. Учитывая, что у издания отобрали лицензию на публикации в России, насколько мне известно, такой себе образец для российского журналиста. Притом что остальные статьи и у самого Легостаева, и у МК в целом очень спокойные и лояльные, обсуждаемая резко выбивается и создает впечатление проплаченной с Запада. Попросила прокуратуру ЦАО Москвы это проверить, и ни приметы, ни следа», — рассказала URA.RU Герлах. В статье Легостаева правозащитницу возмутило, что Мэнсона называют проклятым. По мнению Герлах, употребление религиозных терминов в подобном контексте может быть расценено как оскорбление чувств верующих. Вдобавок журналист пишет, что обвинения певца в сексуальном насилии, угрозах и даже пытках сделали плохую рекламу рокеру. «Советую господину Легостаеву ознакомиться с информацией в социальных сетях о том, что все концерты Мэнсона в текущем туре sold out», — пояснила собеседница и заявила, что изданию нужно сделать опровержение. Но в СМИ на письма екатеринбурженки не отвечают. URA.RU направило запрос в редакцию «Московского комсомольца». Ответ ожидается. Ранее Герлах обнаружила в фильме «Восстание феникса» ложные обвинения в адрес Мэнсона. Также там была информация, которая могла нанести вред нравственному развитию детей: нацистская символика, кадры насилия, эротики, употребления табака и наркотиков. По итогу правозащитница добилась удаления из онлайн-кинотеатра Amediateka картины, в которой актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с шок-рокером Мэрилином Мэнсоном.