В Челябинске упали цены на дачи и коттеджи. Инфографика

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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , коттедж, загородный дом
Средняя стоимость дач и коттеджей в городе составляет 7 миллионов 790 тысяч рублей Фото:

В Челябинске с 24 октября по 21 ноября 2024 года цены на дачи и дома в коттеджных поселках снизились на 17%. На снижение стоимости повлияли низкий спрос на жилье и сезонность, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 24 октября по 21 ноября стоимость частных домов, дач и коттеджей в черте города снизилась на 17%. В среднем объекты стали продаваться по 7 миллионов 790 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная цена коттеджа составляет миллион 350 тысяч рублей за объект. Наиболее дорогие дома в коттеджных поселках будут стоить 41 миллион 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Челябинской области коттеджи в среднем стоят чуть меньше — 6 миллионов 132 тысячи рублей. При этом жителям региона, чтобы переехать в подмосковный коттедж из своего частного дома, придется добавить сумму в размере 14 миллионов рублей. За новый дом в Краснодарском крае челябинцы доплатят 6 миллионов 132 тысячи рублей

В Челябинске за месяц стоимость дач и коттеджей снизилась на 17%
В Челябинске за месяц стоимость дач и коттеджей снизилась на 17%

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В Челябинске с 24 октября по 21 ноября 2024 года цены на дачи и дома в коттеджных поселках снизились на 17%. На снижение стоимости повлияли низкий спрос на жилье и сезонность, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 24 октября по 21 ноября стоимость частных домов, дач и коттеджей в черте города снизилась на 17%. В среднем объекты стали продаваться по 7 миллионов 790 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте «Restate». Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная цена коттеджа составляет миллион 350 тысяч рублей за объект. Наиболее дорогие дома в коттеджных поселках будут стоить 41 миллион 500 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в Челябинской области коттеджи в среднем стоят чуть меньше — 6 миллионов 132 тысячи рублей. При этом жителям региона, чтобы переехать в подмосковный коттедж из своего частного дома, придется добавить сумму в размере 14 миллионов рублей. За новый дом в Краснодарском крае челябинцы доплатят 6 миллионов 132 тысячи рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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