Средняя стоимость дач и коттеджей в городе составляет 7 миллионов 790 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске с 24 октября по 21 ноября 2024 года цены на дачи и дома в коттеджных поселках снизились на 17%. На снижение стоимости повлияли низкий спрос на жилье и сезонность, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 24 октября по 21 ноября стоимость частных домов, дач и коттеджей в черте города снизилась на 17%. В среднем объекты стали продаваться по 7 миллионов 790 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная цена коттеджа составляет миллион 350 тысяч рублей за объект. Наиболее дорогие дома в коттеджных поселках будут стоить 41 миллион 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Челябинской области коттеджи в среднем стоят чуть меньше — 6 миллионов 132 тысячи рублей. При этом жителям региона, чтобы переехать в подмосковный коттедж из своего частного дома, придется добавить сумму в размере 14 миллионов рублей. За новый дом в Краснодарском крае челябинцы доплатят 6 миллионов 132 тысячи рублей

В Челябинске за месяц стоимость дач и коттеджей снизилась на 17% сайт «Restate»