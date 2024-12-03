В Кремле назвали главного виновника затяжного конфликта на Украине

Песков: администрация Байдена не дает завершиться конфликту на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Байдена подливает масло в огонь украинского конфликта, заявил Песков
Администрация Байдена подливает масло в огонь украинского конфликта, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена преследует на Украине свои цели, стремясь не допустить завершения украинского конфликта. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нынешняя администрация Байдена преследует свои цели, чтобы не дать этому конфликту закончиться», — заявил Песков. По его словам, американские власти делают все возможное, чтобы продолжать подливать масло в огонь.

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Администрация президента США Джо Байдена преследует на Украине свои цели, стремясь не допустить завершения украинского конфликта. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нынешняя администрация Байдена преследует свои цели, чтобы не дать этому конфликту закончиться», — заявил Песков. По его словам, американские власти делают все возможное, чтобы продолжать подливать масло в огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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