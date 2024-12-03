В Кремле назвали главного виновника затяжного конфликта на Украине

Администрация Байдена подливает масло в огонь украинского конфликта, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Администрация президента США Джо Байдена преследует на Украине свои цели, стремясь не допустить завершения украинского конфликта. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нынешняя администрация Байдена преследует свои цели, чтобы не дать этому конфликту закончиться», — заявил Песков. По его словам, американские власти делают все возможное, чтобы продолжать подливать масло в огонь.
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