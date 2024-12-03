Губернатор Текслер назначил мэра Челябинска Лошкина своим заместителем

03 декабря 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин назначен вице-губернатором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своим заместителем на общественных началах мэра Челябинска Алексея Лошкина. Постановление об этом размещено на портале официальной правовой информации. «Назначить Лошкина Алексея Александровича заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее вице-губернатором на общественных началах была Наталья Котова. Этот статус она утратила, когда перешла на работу в Совет Федерации. Также заместителем губернатора на общественных началах является мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своим заместителем на общественных началах мэра Челябинска Алексея Лошкина. Постановление об этом размещено на портале официальной правовой информации. «Назначить Лошкина Алексея Александровича заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее вице-губернатором на общественных началах была Наталья Котова. Этот статус она утратила, когда перешла на работу в Совет Федерации. Также заместителем губернатора на общественных началах является мэр Магнитогорска Сергей Бердников.