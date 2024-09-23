Челябинские депутаты приняли досрочную отставку мэра Котовой

На первой сессии после выборов депутаты обновленной думы Челябинска приняли досрочную отставку главы города Натальи Котовой. Об этом сообщает 24 сентября из зала заседаний корреспондент URA.RU.
«По собственному желанию и в связи с наделением полномочий сенатора Российской Федерации прекратить досрочно полномочия главы города Челябинска Котовой Натальи Петровны. Спасибо, решение принято единогласно!» — озвучил решение депутатов спикер Сергей Буяков. После чего депутаты проводили сложившего полномочия градоначальника аплодисментами.
После прошедших в регионе 7—8 сентября выборов Котова переходит на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Встреча с главой региона, на которой обсуждались планы работы Котовой в верхней палате парламентапрошла 23 сентября.
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