23 сентября 2024

Челябинские депутаты приняли досрочную отставку мэра Котовой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гордума. Челябинск
Прошедшие выборы для Натальи Котовой закончились повышением статуса — она уходит работать в Совет Федерации Фото:

На первой сессии после выборов депутаты обновленной думы Челябинска приняли досрочную отставку главы города Натальи Котовой. Об этом сообщает 24 сентября из зала заседаний корреспондент URA.RU.

«По собственному желанию и в связи с наделением полномочий сенатора Российской Федерации прекратить досрочно полномочия главы города Челябинска Котовой Натальи Петровны. Спасибо, решение принято единогласно!» — озвучил решение депутатов спикер Сергей Буяков. После чего депутаты проводили сложившего полномочия градоначальника аплодисментами.

После прошедших в регионе 7—8 сентября выборов Котова переходит на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Встреча с главой региона, на которой обсуждались планы работы Котовой в верхней палате парламентапрошла 23 сентября.

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На первой сессии после выборов депутаты обновленной думы Челябинска приняли досрочную отставку главы города Натальи Котовой. Об этом сообщает 24 сентября из зала заседаний корреспондент URA.RU. «По собственному желанию и в связи с наделением полномочий сенатора Российской Федерации прекратить досрочно полномочия главы города Челябинска Котовой Натальи Петровны. Спасибо, решение принято единогласно!» — озвучил решение депутатов спикер Сергей Буяков. После чего депутаты проводили сложившего полномочия градоначальника аплодисментами. После прошедших в регионе 7—8 сентября выборов Котова переходит на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Встреча с главой региона, на которой обсуждались планы работы Котовой в верхней палате парламентапрошла 23 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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