Центробанк ответил на «письмо Снегурочке» про курс доллара от первого зампреда ВТБ

Центральный банк России не поддерживает идею проведения валютных интервенций (вливание денег из резерва государства в оборот — прим. URA.RU) для стабилизации курса рубля. Ранее ее предложил зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
«Мы не разделяем это мнение», — заявил Заботкин. Его слова приводит РБК. Он также отметил, что текущая ситуация с инфляцией в стране остается напряженной и идет вблизи или выше верхней границы прогнозного диапазона Центробанка. Зампред ЦБ подчеркнул, что ослабление рубля является проинфляционным фактором и может повлиять на экономическую ситуацию в стране.
По словам Заботкина, действительно значимого охлаждения экономики не происходит, так как инфляция пока находится на высоком уровне. Однако он отметил, что в четвертом квартале темпы роста инфляции останутся положительными, но станут более умеренными по сравнению с первыми тремя кварталами этого года.
Ранее Дмитрий Пьянов в своем письме Деду Морозу и Снегурочке попросил ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке для стабилизации курса рубля вместо повышения ключевой ставки. Письмо написано от имени некого мальчика Димы из детского сада.
На прошлой неделе курс доллар достиг максимальных значений с марта 2022 года. Он вырос до 114 рублей. С начала ноября 2024 года рубль потерял к доллару 8%. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, курс доллара продолжит оставаться на уровне чуть выше 100 рублей.
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