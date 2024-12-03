Первый зампред ВТБ написал письмо Деду Морозу и Снегурочке с пожеланиями о стабилизации курса рубля

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов попросил ЦБ активнее проводить интервенции на рынке
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Дмитрий Пьянов попросил ЦБ активнее проводить интервенции на рынке для стабилизации курса рубля Фото:

Текущий курс доллара к рублю сильно удивил топ-менеджеров ВТБ, при нынешней ситуации высоки инфляционные ожидания. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в своем «письме Деду Морозу и Снегурочке», пожелав в итоге стабильной ситуации на рынке.

«Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше», — написал Пьянов в своей авторской колонке на РБК.

Письмо написано от имени некого мальчика Димы из детского сада. В нем банкир пожелал ЦБ в 2025 году активнее проводить интервенции (вливание денег из резерва государства в оборот — прим. URA.RU) на валютном рынке для стабилизации курса рубля вместо повышения ключевой ставки.

Ранее Пьянов заявлял о том, что падение рубля гораздо сильнее отразится на росте цен, чем сейчас прогнозируется. Ведь компании, которые зависят от импорта, при падении рубля поднимают цены, а при стабилизации ситуации зачастую не возвращают ценник к прежнему уровню.

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Текущий курс доллара к рублю сильно удивил топ-менеджеров ВТБ, при нынешней ситуации высоки инфляционные ожидания. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в своем «письме Деду Морозу и Снегурочке», пожелав в итоге стабильной ситуации на рынке. «Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше», — написал Пьянов в своей авторской колонке на РБК. Письмо написано от имени некого мальчика Димы из детского сада. В нем банкир пожелал ЦБ в 2025 году активнее проводить интервенции (вливание денег из резерва государства в оборот — прим. URA.RU) на валютном рынке для стабилизации курса рубля вместо повышения ключевой ставки. Ранее Пьянов заявлял о том, что падение рубля гораздо сильнее отразится на росте цен, чем сейчас прогнозируется. Ведь компании, которые зависят от импорта, при падении рубля поднимают цены, а при стабилизации ситуации зачастую не возвращают ценник к прежнему уровню.
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