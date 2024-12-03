В Госдуме жестко ответили Зеленскому, пославшему всю Россию «на три буквы»

Шеремет: Зеленский показал всю степень своей деградации, оскорбив Россию
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Владимир Зеленский накануне оскорбительно высказался о России на весь мир
Владимир Зеленский накануне оскорбительно высказался о России на весь мир Фото:

Депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет отреагировал на недавнее оскорбление украиского лидера Владимира Зеленского, пославшего Россию «на три буквы». В ответ на это российский депутат призвал не ввязываться в словесную перепалку, подчеркнув, что Зеленский показал степень своей деградации.

«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — сказал Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. 

Оскорбительное заявление Зеленского на весь мир прозвучало накануне. В ходе пресс-конференции канцлером Германии Олафом Шольцем он позволил себе послать Россию «на три буквы», рассмешив местных журналистов.

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Депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет отреагировал на недавнее оскорбление украиского лидера Владимира Зеленского, пославшего Россию «на три буквы». В ответ на это российский депутат призвал не ввязываться в словесную перепалку, подчеркнув, что Зеленский показал степень своей деградации. «Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — сказал Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.  Оскорбительное заявление Зеленского на весь мир прозвучало накануне. В ходе пресс-конференции канцлером Германии Олафом Шольцем он позволил себе послать Россию «на три буквы», рассмешив местных журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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