В Госдуме жестко ответили Зеленскому, пославшему всю Россию «на три буквы»

Депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет отреагировал на недавнее оскорбление украиского лидера Владимира Зеленского, пославшего Россию «на три буквы». В ответ на это российский депутат призвал не ввязываться в словесную перепалку, подчеркнув, что Зеленский показал степень своей деградации.
«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — сказал Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.
Оскорбительное заявление Зеленского на весь мир прозвучало накануне. В ходе пресс-конференции канцлером Германии Олафом Шольцем он позволил себе послать Россию «на три буквы», рассмешив местных журналистов.
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