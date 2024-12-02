Гособвинение запросило реальные сроки заключения для пермских застройщиков

Бывших топ-менеджеров ГК «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтину Романову необходимо приговорить к реальным срокам заключения, заявили представители гособвинения в суде. За злоупотребления, из-за которых пострадали 750 дольщиков застройщикам грозит четыре и пять лет колонии соответственно.
«Признать доказанным злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия для не менее 750 дольщиков жилья, наказать на четыре года и пять лет лишения свободы в ИК общего режима. Такое наказание потребовало гособвинение для бывших топ-менеджеров группы компаний (ГК) „Камская долина“ Андрея Гладикова и Алевтины Романовой», — сообщает РБК-Пермь.
По версии следствия, Гладиков и Романова, получив от дольщиков 1,83 млрд рублей, не построили дома по ул. Углеуральская, 25, ул. Переселенческая, 98 и 100, ул. Старцева, 143. Они с обвинения отрицают. Суд огласит приговор 27 декабря.
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