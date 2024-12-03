«Всему виной — ревность»: подробности смерти беременной челябинки

Беременная челябинка выпала из окна в ходе конфликта на фоне ревности к мужу
© Служба новостей «URA.RU»
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Семейный скандал закончился трагедией Фото:

Семейный конфликт, во время которого беременная жительница Нагайбакского района Челябинской области выпала из окна квартиры третьего этажа, начался с ревности. По словам источника URA.RU, женщина приревновала мужа-участника СВО.

«Муж вернулся в отпуск с СВО. Женщина же, носившая его ребенка, закатила скандал на фоне ревности. В результате все закончилось плачевно: женщина выпала из окна и скончалась в реанимации. Муж, прыгнувший следом за ней (вероятно пытался спасти супругу), с травмами находится в больнице», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел утром 30 ноября на улице Мира в селе Фершампенуаз. Достаточно молодую женщину (22 года) доставили в местную больницу с травмами. Спустя несколько часов она скончалась. Мужчина также угодил на больничную койку. Сейчас он начинает приходить в себя.

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Беременная челябинка выпала из окна после ссоры с мужем, вернувшимся с СВО

Предварительно, в ходе ссоры женщина решила напугать мужа: встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже, но не удержалась и полетела вниз. Мужчина прыгнул вслед за ней. В настоящее время делом занимаются следователи Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела.

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Семейный конфликт, во время которого беременная жительница Нагайбакского района Челябинской области выпала из окна квартиры третьего этажа, начался с ревности. По словам источника URA.RU, женщина приревновала мужа-участника СВО. «Муж вернулся в отпуск с СВО. Женщина же, носившая его ребенка, закатила скандал на фоне ревности. В результате все закончилось плачевно: женщина выпала из окна и скончалась в реанимации. Муж, прыгнувший следом за ней (вероятно пытался спасти супругу), с травмами находится в больнице», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, инцидент произошел утром 30 ноября на улице Мира в селе Фершампенуаз. Достаточно молодую женщину (22 года) доставили в местную больницу с травмами. Спустя несколько часов она скончалась. Мужчина также угодил на больничную койку. Сейчас он начинает приходить в себя. Предварительно, в ходе ссоры женщина решила напугать мужа: встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже, но не удержалась и полетела вниз. Мужчина прыгнул вслед за ней. В настоящее время делом занимаются следователи Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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