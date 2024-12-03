Прокуратура возвращает с СВО бывшего главного свердловского дорожника

Экс-начальника свердловского управления автодорог Данилова возвращают с СВО

03 декабря 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Вячеслав Данилов подписал контракт с МО РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО Прокуратура добивается возвращения на суд обвиняемого в коррупции экс-начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, который уехал на спецоперацию РФ на Украине (об этом стало известно на прошлой неделе). Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. «О том, чтобы Данилова отпустили на СВО, попросили военные, которые подали ходатайство. Райсуд отпустил его, однако прокуроры недовольны таким решением, они добиваются того, чтобы Данилов получил свой приговор», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе свердловской прокуратуры от комментариев по теме отказались. По данным URA.RU, силовики пока не подали ходатайство о возобновлении суда. Данилова задержали в 2023 году по обвинению во взятке в 12 млн рублей. По версии следствия, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям. Считается, что именно Данилов дал показания на своего бывшего шефа — министра свердловского транспорта Василия Старкова. Последний попал под следствие летом. Ему вменяют взятку в четыре миллиона рублей. На одном из последних заседаний Старков попросил суд отпустить его на фронт, но ему отказали. И Данилов, и Старков вину признали. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура добивается возвращения на суд обвиняемого в коррупции экс-начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, который уехал на спецоперацию РФ на Украине (об этом стало известно на прошлой неделе). Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. «О том, чтобы Данилова отпустили на СВО, попросили военные, которые подали ходатайство. Райсуд отпустил его, однако прокуроры недовольны таким решением, они добиваются того, чтобы Данилов получил свой приговор», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе свердловской прокуратуры от комментариев по теме отказались. По данным URA.RU, силовики пока не подали ходатайство о возобновлении суда. Данилова задержали в 2023 году по обвинению во взятке в 12 млн рублей. По версии следствия, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям. Считается, что именно Данилов дал показания на своего бывшего шефа — министра свердловского транспорта Василия Старкова. Последний попал под следствие летом. Ему вменяют взятку в четыре миллиона рублей. На одном из последних заседаний Старков попросил суд отпустить его на фронт, но ему отказали. И Данилов, и Старков вину признали. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.