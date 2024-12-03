Прокуратура возвращает с СВО бывшего главного свердловского дорожника

Экс-начальника свердловского управления автодорог Данилова возвращают с СВО
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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, данилов вячеслав
Вячеслав Данилов подписал контракт с МО РФ Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО

Прокуратура добивается возвращения на суд обвиняемого в коррупции экс-начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, который уехал на спецоперацию РФ на Украине (об этом стало известно на прошлой неделе). Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник.

«О том, чтобы Данилова отпустили на СВО, попросили военные, которые подали ходатайство. Райсуд отпустил его, однако прокуроры недовольны таким решением, они добиваются того, чтобы Данилов получил свой приговор», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе свердловской прокуратуры от комментариев по теме отказались. По данным URA.RU, силовики пока не подали ходатайство о возобновлении суда.

Данилова задержали в 2023 году по обвинению во взятке в 12 млн рублей. По версии следствия, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям. Считается, что именно Данилов дал показания на своего бывшего шефа — министра свердловского транспорта Василия Старкова. Последний попал под следствие летом. Ему вменяют взятку в четыре миллиона рублей. На одном из последних заседаний Старков попросил суд отпустить его на фронт, но ему отказали. И Данилов, и Старков вину признали. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Прокуратура добивается возвращения на суд обвиняемого в коррупции экс-начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, который уехал на спецоперацию РФ на Украине (об этом стало известно на прошлой неделе). Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. «О том, чтобы Данилова отпустили на СВО, попросили военные, которые подали ходатайство. Райсуд отпустил его, однако прокуроры недовольны таким решением, они добиваются того, чтобы Данилов получил свой приговор», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе свердловской прокуратуры от комментариев по теме отказались. По данным URA.RU, силовики пока не подали ходатайство о возобновлении суда. Данилова задержали в 2023 году по обвинению во взятке в 12 млн рублей. По версии следствия, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям. Считается, что именно Данилов дал показания на своего бывшего шефа — министра свердловского транспорта Василия Старкова. Последний попал под следствие летом. Ему вменяют взятку в четыре миллиона рублей. На одном из последних заседаний Старков попросил суд отпустить его на фронт, но ему отказали. И Данилов, и Старков вину признали. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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