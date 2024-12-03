Челябинку похоронят после новости URA.RU

В Челябинске после новости URA.RU похоронят женщину, которую ошибочно признали мертвой еще в 2021 году. Об этом URA.RU сообщила дочь челябинки. Тело погибшей две недели лежало в морге.
«Сегодня ритуальной компании должны выдать справку о смерти. Они заберут тело мамы и отвезут в крематорий. Спасибо вам», — сообщила URA.RU Олеся.
Дочь челябинки рассказала, что ее маму ошибочно признали мертвой еще в 2021 году. В 2022 году, когда она пошла в поликлинику ставить прививку от ковида, медики пообещали исправить ситуацию. По всей видимости, ошибка не была скорректирована.
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