03 декабря 2024

Челябинку похоронят после новости URA.RU

В Челябинске похоронят женщину, признанную мертвой три года назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Вани Котова. Касли, катафалк, ритуальная служба
Женщину ошибочно признали мертвой еще три года назад Фото:

В Челябинске после новости URA.RU похоронят женщину, которую ошибочно признали мертвой еще в 2021 году. Об этом URA.RU сообщила дочь челябинки. Тело погибшей две недели лежало в морге.

«Сегодня ритуальной компании должны выдать справку о смерти. Они заберут тело мамы и отвезут в крематорий. Спасибо вам», — сообщила URA.RU Олеся.

Дочь челябинки рассказала, что ее маму ошибочно признали мертвой еще в 2021 году. В 2022 году, когда она пошла в поликлинику ставить прививку от ковида, медики пообещали исправить ситуацию. По всей видимости, ошибка не была скорректирована.

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В Челябинске после новости URA.RU похоронят женщину, которую ошибочно признали мертвой еще в 2021 году. Об этом URA.RU сообщила дочь челябинки. Тело погибшей две недели лежало в морге. «Сегодня ритуальной компании должны выдать справку о смерти. Они заберут тело мамы и отвезут в крематорий. Спасибо вам», — сообщила URA.RU Олеся. Дочь челябинки рассказала, что ее маму ошибочно признали мертвой еще в 2021 году. В 2022 году, когда она пошла в поликлинику ставить прививку от ковида, медики пообещали исправить ситуацию. По всей видимости, ошибка не была скорректирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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