Первый двухэтажный поезд отправится с челябинского вокзала 13 декабря в 13:30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 13 декабря жители Челябинска и области получат новую возможность комфортного путешествия в столицу России благодаря запуску двухэтажного поезда на маршруте Челябинск — Москва. Первый рейс нового состава отправится из Челябинска в 13:30 по местному времени, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Состав поезда № 391/392 сообщением Челябинск — Москва будет заменен на двухэтажные вагоны. В таком исполнении он будет курсировать ежедневно уже со следующей недели», — сообщила 3 декабря пресс-служба администрации Челябинска на официальном сайте.

Двухэтажные вагоны, которыми будет оснащен поезд № 391/392, предлагают пассажирам улучшенные условия путешествия, включая кондиционеры, биотуалеты и розетки для зарядки устройств. В одном из вагонов имеется специальное оборудование для маломобильных пассажиров, включая подъемное устройство для инвалидной коляски.

Способность перевозить одновременно 410 пассажиров делает двухэтажный состав более вместительным по сравнению с одноэтажными аналогами. Доступ в купе будет осуществляться по индивидуальным магнитным ключ-картам.

В честь запуска нового маршрута пассажирам предлагаются акции и специальные тарифы. В частности, скидки на билеты для различных категорий пассажиров, включая школьников, студентов и инвалидов. Стоимость билета из Челябинска в Москву начинается от 2747 рублей.

Из Москвы в первый рейс до Челябинска двухэтажный поезд отправится 15 декабря в 12:52 по местному времени. Маршрут пройдет через Рязань, Потьмы, Инзу, Ульяновск, а также Уфу, Златоуст и Миасс.

О запуске двухэтажного поезда по маршруту Челябинск-Москва стало известно в октябре 2024 года. Это даст возможность перевозить больше пассажиров и снизить стоимость билетов, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Доступ в купе будет осуществляться по индивидуальным магнитным ключ-картам Сайт администрации города Челябинска

Из Москвы в Челябинск поезд отправится 15 декабря Сайт администрации Челябинска