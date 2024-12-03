С 13 декабря жители Челябинска и области получат новую возможность комфортного путешествия в столицу России благодаря запуску двухэтажного поезда на маршруте Челябинск — Москва. Первый рейс нового состава отправится из Челябинска в 13:30 по местному времени, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Состав поезда № 391/392 сообщением Челябинск — Москва будет заменен на двухэтажные вагоны. В таком исполнении он будет курсировать ежедневно уже со следующей недели», — сообщила 3 декабря пресс-служба администрации Челябинска на официальном сайте.
Двухэтажные вагоны, которыми будет оснащен поезд № 391/392, предлагают пассажирам улучшенные условия путешествия, включая кондиционеры, биотуалеты и розетки для зарядки устройств. В одном из вагонов имеется специальное оборудование для маломобильных пассажиров, включая подъемное устройство для инвалидной коляски.
Способность перевозить одновременно 410 пассажиров делает двухэтажный состав более вместительным по сравнению с одноэтажными аналогами. Доступ в купе будет осуществляться по индивидуальным магнитным ключ-картам.
В честь запуска нового маршрута пассажирам предлагаются акции и специальные тарифы. В частности, скидки на билеты для различных категорий пассажиров, включая школьников, студентов и инвалидов. Стоимость билета из Челябинска в Москву начинается от 2747 рублей.
Из Москвы в первый рейс до Челябинска двухэтажный поезд отправится 15 декабря в 12:52 по местному времени. Маршрут пройдет через Рязань, Потьмы, Инзу, Ульяновск, а также Уфу, Златоуст и Миасс.
О запуске двухэтажного поезда по маршруту Челябинск-Москва стало известно в октябре 2024 года. Это даст возможность перевозить больше пассажиров и снизить стоимость билетов, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
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