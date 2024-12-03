На Землю 3 декабря рухнет астероид: где смотреть и стоит ли бояться

Астероид, направляющийся к Земле, пересечет атмосферу планеты в 19:17 по московскому времени над территорией Якутии. Наблюдать это явление можно будет в городе Олекминск, который оказывается непосредственно под траекторией полета космического объекта. Однако бояться его не стоит, поскольку диаметр астероида составляет всего один метр, что делает его абсолютно безопасным для Земли.
«В Якутске явление будет наблюдаться низко на западном горизонте. Это значит, что он создаст грандиозную вспышку в небе», — передает «Комсомольская правда». Яркий огненный шар будет двигаться с востока на запад.
По предварительным оценкам, астероид должен полностью сгореть в атмосфере, однако существует вероятность выпадения метеоритных фрагментов между Олекминском и Ленском. Его размер составляет один метр, поэтому бояться последствий от его удара не стоит, подмечает издание. Событие можно будет наблюдать примерно в 700 километрах от эпицентра явления. Эксперты рекомендуют использовать широкоугольные объективы для фотографирования этого уникального астрономического события.
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